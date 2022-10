Hopferau: Zimmerei Hauser Häuser feiert Hebauf seiner neuen Fertigungshalle

Trotz erschwerten Baubedingungen: Hauser Häuser kann seine neue Fertigungshalle noch 2022 einweihen. Das war nicht immer klar.

08.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Vorweggesagt: Der eigentliche Hebauf für die Fertigungshalle fand bereits nach Errichtung des Dachstuhls statt. Nun aber hat der Hopferauer Zimmereibetrieb „Hauser Häuser“ in Wiedemen in eben diese Halle enormen Ausmaßes eingeladen: Vertreter der in den Bau involvierten Firmen, Kooperationspartner, Banken und Lieferanten, die Nachbarschaft, Bürgermeister Rudi Achatz sowie Landrätin Maria Rita Zinnecker. Während der Bürgermeister auf die nicht immer reibungslos verlaufenen Planungen von der Änderung des Flächennutzungsplans bis zum Aufstellungsbeschluss berichtete und das nun fertiggestellte Objekt in Dimension und Funktionalität neuesten Zuschnitts hervorhob, sprach die Landrätin von einem hervorragenden Werk mit Blick auf die Handwerksbetriebe im Ostallgäu und vom Holzbau insgesamt als einer Zukunftsbranche der Region.

Familienunternehmen aus Hopferau seit 1983

Als Inhaber (seit 2018), Geschäftsführer, Hausherr, Planer und Errichter der neuen Halle dankte Florian Hauser, Ingenieur für Holzbau- und Ausbau, allen Wegbereitern und -begleitern und ging kurz auf die Betriebs-Biografie ein. Er veranschaulichte diese mit Fotos begonnen bei der Gründung der „Zimmerei Hauser“ im Jahr 1983, die damals noch mit dem Tätigkeitsmerkmal „Innenausbau“ warb. Dies änderte sich 1997 mit dem Bau des „Hauser-Hauses“, einem Musterhaus „in traditioneller Ständer-Bohlen-Bauweise“.

Lieferengpässe verlangsamten den Bauprozess

Die vergangenen beiden Jahre fanden wegen des Hallenbaus unter erschwerten Bedingungen statt: Lieferanten konnten beispielsweise nur verzögert notwendiges Material bereitstellen („gibt es gerade nicht“), die Nachbarschaft war mit der Lagerung größeren Baumaterials außerhalb des Betriebsareals, Verkehrsbeeinträchtigung und Lärm konfrontiert, wie Hauser feststellte. Besonders ihr und den rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprach er für das entgegengebrachte Verständnis seinen Dank aus, auch im Namen seiner Familie, bevor der zwanglosere Teil des Abends mit Kulinarischem bei Musik begann.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".