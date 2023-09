90-Jähriger testet neue Attraktion in der Burgenwelt Ehrenberg

Franz Gürtler testet die neue Attraktion in der Burgenwelt Ehrenberg. Stolz sind auch die Betreiber auf ihren Besucher - denn der ist ein ganz besonderer.

30.08.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Einen ganz besonderen Besucher hatte die neuste Attraktion der Burgenwelt Ehrenberg in Reutte, die 600 Meter lange Zipline „DragonFly“ („Libelle“): An ihr haben Abenteuerlustige jeden Alters ihre Freude, wie Franz Gürtler bewies, der mit seinen 90 Jahren die 100 Höhenmeter am Drahtseil in die Tiefe flog. Doch nicht nur sein Alter machte ihn zum ganz besonderen Gast, sondern auch sein Geburtsort: Gürtler ist direkt vor Ort, in der Klause geboren, wie er mit seiner Geburtsurkunde von 1933 belegte.

Als Letzter in der Klause geboren

„Gewaltig! Dass sie sich so was getraut haben, das musste ich mir einfach ansehen!“, zitiert die Burgenwelt ihren besonderen Gast in einer Pressemitteilung. Neben seiner charismatischen Art bleibe vor allem eines im Kopf: seine Geschichte. Franz Gürtler ist der letzte Mensch, der in der Klause geboren wurde. Er kann so einiges aus vergangenen Tagen erzählen, unter anderem vom langen und beschwerlichen Weg in die Schule und zurück – zu Fuß oder mit dem Rodel.

Umso mehr gefällt ihm heute der schnelle, bequeme und knieschonende Abstieg ins Tal, den der „DragonFly“ verspricht. Armin Walch, Geschäftsführer der Burgenwelt Ehrenberg, und der Inhaber der Zipline, Christof Lang, ließen es sich nicht nehmen, das auf 1933 datierte Geburtszertifikat von Franz und seinen Mut in den Seilen genau unter die Lupe zu nehmen.

Altersrekord gesteigert

„Da müsste man ja fast eine Ahnengalerie für die ältesten Besucher aufhängen“, scherzte Walch, da Gürtler bei weitem nicht der einzige ist, der sich auch im hohen Alter in den Sitzgurten wohl fühlt. „Unser Altersrekord bisher lag bei 83 Jahren – aber die Hauptzielgruppe sind dann doch eher Familien, Jugendliche und Kinder“, erklärt Inhaber Lang.

Der DragonFly erweitert das Unterhaltungsportfolio der Burgenwelt Ehrenberg um einen Adrenalinkick für Familien, denn auch die Kleinsten können ab einem Startgewicht von 30 Kilogramm und mit genügend Mut wie ein Drache durch die Lüfte fliegen. Die Zipline kommt zu den bereits etablierten Attraktionen wie der Ruine Ehrenberg, der Festung Schlosskopf, der Hängebrücke „Highline179“ sowie den Schrägaufzügen Ehrenberg Liner und Top Liner hinzu.

Familienausflug wäre schön gewesen

Von Gürtlers neun Geschwistern ist nur noch eine Schwester am Leben, ansonsten wäre ein Familienausflug in die Burgenwelt Ehrenberg und ein spannender Abstieg mit dem DragonFly in diesem hohen Alter ganz bestimmt ein unvergesslicher Gruppenausflug für alle Beteiligten geworden, ist sich Gürtler sicher.