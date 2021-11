Zu schnell in Kurve gefahren: Unfall bei Hopferau mit 17.000 Euro Schaden

Einen Unfall mit 17.000 Euro Schaden hat es bei Hopferau gegeben. Eine Frau war mit ihrem Wagen zu schnell in eine Kurve gefahren.

21.11.2021 | Stand: 15:01 Uhr

Wie die Polizei berichtet, ereignte sich der Unfall am frühen Samstagabend in der sogenannten "Wiesbauer Kurve" bei Hopferau.

Eine 51-jährige Ostallgäuerin war auf dem Weg in Richtung Hopferau. In die abknickende Vorfahrtsstraße fuhr sie laut Polizei "so rasant ein", dass sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Auf dieser kam ein 59-jähriger Füssener entgegen. Die beiden Autos streiften sich.

Bie dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 17.000 Euro. Der Wagen der der Ostallgäuerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

