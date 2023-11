Zu viel Müll in der Stadt: Füssens Bürgermeister appelliert an die Bevölkerung

Füssens Rathauschef richtet bei der Bürgerversammlung einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. Was die Kommune die Entsorgung des Mülls kostet.

24.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es war ein eindringlicher Appell, den Füssens Rathauschef Maximilian Eichstetter bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Haus der Gebirgsjäger an die Zuhörer richtete: Es gibt ein Problem mit dem Müll in der Stadt. Das habe ihm der Leiter des Bauhofs für die Veranstaltung mit auf den Weg gegeben, berichtete Eichstetter.

