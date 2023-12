Zum 90. Geburtstag kommt der Dritte Bürgermeister in Füssen zu Besuch

Günter Theissen feierte seinen 90. Geburtstag in Füssen. Wie er es vom Rheinland ins südliche Allgäu geschafft hat.

04.12.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Karneval wurde ihm in die Wiege gelegt: Kürzlich feierte Günter Theissen seinen 90. Geburtstag in Füssen. Wegen Terminüberschneidungen schaffte es Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader nicht, Theissen an seinem Jubeltag zu besuchen, holte dies aber nach.

Günter Theissen stammt aus dem Rheinland. Rheinland - irgendwie klar, dass Theissen ein Karneval-Fan ist. Seit zehn Jahren lebt er mit seiner Frau - die er 2008 heiratete - in Füssen, zum Karneval fährt er aber natürlich trotzdem jährlich ins Rheinland.

Wochenenden verbrachte der Jubilar stets beim Campen am Plansee

Als er dort noch lebte, arbeitete der rüstige Rentner über Tage, später war er in Braunschweig bei VW tätig. Danach zog es ihn nach Garmisch, wo er zunächst als Elektriker und später als Schienenbusführer tätig war. Die Wochenenden verbrachte er stets beim Campen am Plansee. Nach seiner Zeit in Garmisch lebte er zehn Jahre in einem Holzhaus am Plansee. Seit nunmehr zehn Jahren wohnt Theissen fest in Füssen.