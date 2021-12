Zum Jahresfinale zwei Premieren auf der Bühne in Füssen

Das Festspielhaus Neuschwanstein meldet sich mit „Die Schöne und das Biest“ sowie der Bühnenfassung des Schwanenprinzen zurück. Was die Besucher dabei erwartet.

09.12.2021 | Stand: 12:39 Uhr

Zum Ausklang eines Jahres, das ihm mit der Premiere von Ralph Siegels „Zeppelin“ und einem Corna-Lockdown schon größte Höhen und Tiefen beschert hat, greift das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen mit zwei Premieren noch einmal in die Vollen: Am Samstag, 9. Dezember, ab 14 Uhr ist auf der Bühne am Forggensee erstmals das Familienmusical „Die Schöne und das Biest“ zu sehen. Auf auf die Wiederaufnahme von Ludwig² folgt die Weihnachtsausgabe des Schwanenprinzen von und mit Janet Marie Chvatal und Marc Gremm, das bislang als Schiffsmusical auf dem Forggensee und dessen Ufern zu erleben war. Die Vorstellungen beginnen am Sonntag und Montag, 26. und 27. Dezember, jeweils um 15 und 20 Uhr.

Musical-Fassung von 1994

Das französische Volksmärchen von der Schönen, die einen wegen seiner Hartherzigkeit in ein Untier verwandelten Prinzen erlöst, wurde durch einen Zeichentrickfilm der Walt-Disney-Studios bekannt. In Füssen wird das Musical von Martin Doepke gezeigt, das 1994 im Kölner Sartory-Theater erstmals aufgeführt wurde. Doepke siedelte die Handlung in einem Dorf in Deutschland an und schrieb dazu Balladen, schnelle Stücke und flotte Ensemblenummern.

Für seine Eigenproduktion nutzt das Festspielhaus Neuschwanstein nicht nur seinen Kostüm-Fundus und Bühnenbilder aus Ludwig², sondern zeigt auch, was seine Bühnentechnik so alles drauf hat. Der Premiere folgen weitere Aufführungen am Sonntag, 19. Dezember, ab 15 Uhr, am Samstag, 8. Januar, ab 14 Uhr sowie am Samstag, 5. Februar, ab 14.30 Uhr.

Bootsmusical auf der Bühne

Eine Herausforderung für die Technik des Hauses ist auch die Bühnenadaption des Schwanenprinzen von Janet Marie Chvatal und Marc Gremm. Bei den bisherigen Aufführungen auf einem Forggenseeschiff und mehreren Schauplätzen am Ufer haben sie die dortigen Weiten ausgenutzt und beispielsweise das Kraftwerk bei Roßhaupten in eine Gralsburg verwandelt. Auf die große Drehbühne des Festspielhauses schicken sie nun unter anderem einen magischen Schwan mit einer Flügelspannweite von mehr als sechs Metern sowie einen über vier Meter hohen Roten Ritter. Die überdimensionalen Kostüme stammen von Michael Curry, der unter anderem das Musical „König der Löwen“ und den „Cirque du Soleil“ ausgestattet hat. Die bombastische Musik stammt von Nic Raine, der schon bei Ludwig² mitkomponiert hat. Das Musical erzählt von einer emotionalen und faszinierenden Heldenreise des jungen Prinzen, der ein großes Geheimnis im magischen See findet. Janet Marie Chavatal und Marc Gremm selbst sind darin in ihren Paraderollen als Kaiserin Elisabeth und König Ludwig II. zu sehen.

Infos und Eintrittskarten unter www.das-festspielhaus.de

Lesen Sie auch