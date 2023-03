So lief die Demonstration von Fridays for Future in Füssen

Eine Gruppe zog am Freitag durch die Altstadt von Füssen. Wer sich daran beteiligt hat und welche Sprüche zu lesen waren.

03.03.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Am Klimastreik hat sich am Freitag auch die Ortsgruppe Füssen/ Pfronten von Fridays for Future (FfF) beteiligt. Um die 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen am Nachmittag durch die Füssener Altstadt, auf Plakaten waren Sprüche wie „Wir haben keine Zeit“, „Make earth cool again“ oder „Die Jugend und die Umwelt ist unsere Zukunft ohne Wenn und Aber“. Neben Fridays for Future beteiligten sich unter anderem die ÖDP, die neue Wählergruppe „Zukunft Füssen“ und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) an der Demo und der abschließenden Kundgebung.

Ein starkes Zeichen auch in Füssen setzen

Für die FfF-Ortsgruppe hatte Michelle Derbach dazu aufgerufen, sich zahlreich am kommenden Klimastreik zu beteiligen. Denn man wolle „ein starkes Zeichen für Klimaschutz und für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft für alle nachfolgenden Generationen setzen“.

Spendenaktion für die Erdbebenopfer

Im Anschluss an den Klimastreik bat die Ortsgruppe um Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.