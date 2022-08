Zum Saisonauftakt: EV Füssen unterliegt Kassel Huskies 3:6

Über 600 Fans wollten sich das erste Eishockey-Testspiel des EV Füssen gegen die Kassel Huskies nicht entgehen lassen. Zum Schluss kam es zu einer tollen Geste.

Der Start lief noch nach Maß für den EV Füssen. Bereits nach 20 Sekunden fiel der erste Treffer der Eishockey-Saison 22/23 für den Altmeister. Und der Torschütze war in Person von Carl Zimmermann auch gleich einer der sechs Neuzugänge der Schwarz-Gelben. Ein Drittel lang war der Oberligist aus dem Allgäu gegen die klassenhöheren Kassel Huskies sogar optisch überlegen, führte zwischenzeitlich mit 3:1. (Tore David Kaiser und Julian Straub).

Eishockey-Saisonauftakt: EV Füssen unterliegt Kassel Huskies 3:6

Spätestens ab Minute 21 war der Zweitligist dann aber tonangebend. Binnen gut zehn Minuten erzielten die Huskies drei Treffer in Folge und zogen auf 5:3 davon. Nachdem die Hessen im letzten Drittel in Überzahl auf 6:3 erhöhten, war die Partie entschieden.

Viele Strafzeiten beim Freundschaftsspiel zwischen EV Füssen und den Kassel Huskies

Für ein Freundschaftsspiel ungewöhnlich hagelte es viele Strafzeiten. Darunter eine Spieldauer für Kassels Marco Müller für Stockstich. Unschön auch die Verletzung von Kassels Keeper Philipp Maurer, der sich ohne gegnerische Einwirkung verletzte. Doch all das war vergessen, als sich beide Teams nach 60 Minuten zum gemeinsamen Gruppenfoto stellten. Eine Szene, die sonst eher selten zu sehen gibt. Denn Kassel und Füssen verbindet eine Fan-Freundschaft.

Mehrere hundert Fans bei Sommerfest des EV Füssen

Was von den 60 Minuten Sommer-Eishockey am Kobelhang bleibt? Füssens zweiter Vorsitzender Thomas Zellhuber zieht ein positives Fazit: Sportlich lasse sich in dieser frühen Phase der Vorbereitung noch nicht allzu viel sagen. Sehr positiv aus seiner Sicht jedoch das Sommerfest, das der EV Füssen am Samstag veranstaltete. Vom frühen Nachmittag an strömten mehrere hundert Fans ans Eisstadion, wo viele Attraktionen lockten. Darunter ein Bierzelt, eine Hüpfburg sowie eine Bühne, auf der der Kader des Oberligisten präsentiert wurde. Zwischenzeitlich hatte noch das U20-Nachwuchsteam des EVF ein Testspiel gegen den Nachwuchs der Düsseldorfer EG (Endstand 2:4) absolviert.