Physiotherapeutin Birgit Horstmann hat in 30 Jahren in ihrem Beruf so viel über den Menschen gelernt, dass sie ihre Erfahrungen weitergeben möchte.

25.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Vitalität der Deutschen sinkt dramatisch und ihr gesamtes Gesundheitsbarometer ist besorgniserregend. Das glaubt die Füssener Therapeutin und Heilpraktikerin Birgit Horstmann. Und sie glaubt es nicht ohne Grund: Seit 30 Jahren arbeitet sie an der „Pritsche“, wie sie sagt, also überwiegend am Patienten als Physiotherapeutin. Dort hat sie so vieles erlebt und den „Menschen studiert“, dass sie nun ein Buch darüber schreiben will.

