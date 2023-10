Zweckverband Allgäuer Land ist jetzt endlich schuldenfrei

Neun Gemeinden und die Stadt Füssen profitieren von mehr Gewerbesteuer.

08.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Schuldenfrei. Ein ungewöhnliches Wort aus dem Mund des Füssener Kämmerers Thomas Klöpf. Er bezog sich damit aber auch nicht auf die überschuldete Stadt Füssen, sondern auf den Zweckverband Allgäuer Land: Denn dieser Zusammenschluss von zehn Kommunen aus dem südlichen Ostallgäu hat ein Jahr früher als geplant seine letzten Verbindlichkeiten abstottern könnne, erklärte der Kämmerer bei der Vorlage der Jahresrechnung 2022. "Es ist schön, mal positive Zahlen vorlegen zu können", sagte Klöpf. In 40 bis 50 Jahren werde er das auch für die Stadt Füssen mal tun können, hieß es dazu spöttisch aus den Reihen der Bürgermeister bei der Verbandsversammlung.

Anfangs Grundstücke in Füssen nur schleppend verkauft

Von Anfang an strebte der 2004 gegründete Zweckverband ein interkommunales Gewerbegebiet an. Die Hoffnungen, große Unternehmen von außerhalb in Füssen anzusiedeln, zerschlugen sich jedoch anfangs. Nur mühsam startete der Verkauf einzelner Grundstücke im Gewerbepark – daher musste das Allgäuer Land länger als geplant die Schulden abstottern. 2013 waren es noch 5,1 Millionen Euro, mit den dann immer besser laufenden Grundstücksverkäufen sank der Schuldenstand 2018 auf 484.000 Euro. Und zuletzt hieß es, dass 2023 die letzten Schulden getilgt werden sollten.

Überschuss wird unter Gemeinden verteilt

Das war nun aber bereits 2022 der Fall, wie Klöpf vermelden konnte. Denn im gemeinsamen Gewerkepark im Füssener Westen konnten Grund- und Gewerbesteuer in Höhe von fast 256.000 Euro eingenommen werden - der Ansatz von 87.500 Euro wurde also bei weitem überschritten. Grund: "Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich nach der Corona-Krise durch Nachzahlungen und die entsprechende positive Entwicklung wesentlich gegenüber den Vorjahren verbessert", heißt es im Jahresbericht. Es blieben nach der Schuldentilgung sogar noch über 86.000 Euro an Überschüssen übrig. Dieser Überschuss wurde erstmalig an die Mitgliedsgemeinden nach einem festen Umlageschlüssel ausgeschüttet. Auch künftig sollen etwaige Überschüsse an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden.