Zweckverband Allgäuer Land: Johanniter und THW stellen sich vor

Zweckverband Allgäuer Land: 2024 starten First Responder in Füssen. Wann ein THW-Einsatz für Gemeinden kostenfrei ist.

09.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Zum 1. Januar 2024 werden die First Responder in Füssen und Umgebung ihre Arbeit aufnehmen. Diesen Zeitpunkt nannte Robert Gast, Regionalleiter der Johanniter aus Kempten, in der Versammlung des Zweckverbandes Allgäuer Land. Wie Gast nutzte auch Christopher Pult, Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks (THW) in Füssen, die Gelegenheit, seine Organisation vor den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden vorzustellen. "Man sieht daran auch, wie toll wir in der Region aufgestellt sind. Wir sind richtig stolz darauf, dass wir solche Organisationen haben", sagte der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter als Verbandsvorsitzender nach den beiden Präsentationen.

First Responder sind rein ehrenamtlich

Eine rein ehrenamtliche Einrichtung, die Erste Hilfe vor Ort leiste - das seien die First Responder, die dann alarmiert werden, wenn der sonst übliche Rettungswagen gerade bei einem anderen Einsatz ist oder zu weit entfernt, um schnell beim Patienten sein zu können. Denn um Zeit geht es - nicht nur bei einem Schlaganfall, sondern auch bei schweren Verletzungen und dergleichen mehr. Die freiwilligen Kräfte sind also Teil der Notfallversorgung, die bei einem Notfall in ihrer Umgebung alarmiert werden und als erste Einsatzkräfte vor Ort die Zeit überbrücken, bis die Einsatzkräfte eintreffen. Das sei wichtig, denn die offiziellen Rettungsdienste seien oft am Limit.

Für die First Responder in Füssen habe man viele Menschen gefunden, die die entsprechende Ausbildung absolviert haben. Man nehme übrigens auch gerne Kolleginnen und Kollegen von allen anderen Organisationen bei dieser Einheit auf, sagte Gast. Sie müssten nicht einmal die Uniform wechseln. Denn: "Wer Heilfe braucht, dem ist es wurscht, was für eine Jacke sein Helfer trägt."

THW ist seit 1952 in Füssen vertreten

Deutlich länger vor Ort ist das THW: Die offizielle Bundesanstalt wurde 1950 gegründet, seit 1952 ist man in Füssen vertreten, sagte Pult. Zu den Aufgaben der Organisation gehört nicht nur der reine Zivil- und Katastrophenschutz, sondern auch Technische Hilfeleistung auf Verkehrswegen, Absperrungen und Beleuchten von Veranstaltungen sowie Bereitstellung von Elektroinfrastruktur und viele weitere Themen. "Jeder Ortsverband kann schnell Technische Hilfe leisten", bei Anforderungen zur Gefahrenabwehr etwa durch die Polizei oder eine Gemeinde seien die Einsätze grundsätzlich kostenfrei. Dazu sollten die Kommunen mit einem der drei Füssener Fachberater aber zuvor Kontakt aufnehmen. Denn diese könnten zum Beispiel auch andere THW-Ortsverbände aktivieren. So habe man beim Hangrutsch in Pfronten-Meilingen einen speziellen Sicherungstrupp angefordert. "Da kann man sich wirklich in sicheren Händen fühlen", sagte Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf zu diesem Einsatz.

Auch der Füssener Rathaus-Chef nahm Pults Ausfüherungen mit Interesse zur Kenntnis. Denn bei heftigen Starkregenereignissen wie im Mai 2022, die in Zukunft häufiger auftreten könnten, könne man jeden Helfer benötigen. Damals waren die Feuerwehr aus Füssen und Umgebung bis tief in die Nacht zu 160 Einsätzen gerufen worden.