Zwei Demonstrationen am Montag in Füssen: Umzug für Solidarität trifft auf Corona-Kritiker

Etwa 40 Teilnehmer nehmen am Umzug vom Bündnis „Füssen ist bunt“ teil. Dabei treffen sie in der Altstadt von Füssen auf "Spaziergänger".

16.02.2022 | Stand: 12:10 Uhr

Am vergangenen Montag veranstaltete das Bündnis „ Füssen ist bunt“ einen Umzug durch die Füssener Altstadt mit dem Motto „Nächstenliebe und Solidarität“. Etwa 45 Personen nahmen laut Organisator des Abends und Sprecher des Bündnisses, Markus Rundt, an der Veranstaltung teil. Darunter aktive Mitglieder des Bündnisses. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 40 Personen.

"Füssen ist bunt" demonstriert neben Corona-Gegnern

Bei der Veranstaltung wurde darauf hingewiesen, dass gerade in der Pandemie die Unsicherheit vieler Menschen nur durch das Wahrnehmen von Sorgen und Nöten und aktives Unterstützen der Mitmenschen gelindert werden könne, heißt es in einer Pressemitteilung. Während des Rundlaufes durch die Altstadt wurden Rosen an Passanten verschenkt – ein Zeichen für Liebe und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das Bündnis wolle durch seine Aktionen bewusst machen, dass Hass und Hetze nicht geduldet werden darf und Demokratie gepflegt werden muss.

Die Demonstration von "Füssen ist bunt" am Montag. Bild: Füssener Bündnis für Demokratie und Solidarität

Neben der Kundgebung fand ein „Spaziergang“ von Kritikern der Corona-Maßnahmen statt. Das Bündnis nahm dies zum Anlass, einen Appell an die Stadt Füssen und das Landratsamt Ostallgäu zu richten und auf die „Durchsetzung rechtsstaatlicher Prinzipien“ zu achten. Laut Polizei liefen beide Veranstaltungen friedlich ab.

Lesen Sie auch: So vernetzen sich Corona-Skeptiker im Netz