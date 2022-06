Zwei Sieger bei "Pfronten sucht die Straßenleuchte"

Als die Debatte im Gemeinderat über Pfrontens künftiges Standardmodell dunkel zu enden droht, kommt ein Lichtlein daher.

04.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Pfronten suchte die neue Standard-Straßenlaterne – und fand gleich zwei. Mit diesem erhellenden Vorschlag ließ Anna Kleinhans (CSU) ein Licht beim Gemeinderat aufgehen, der sich in eine dunkle Diskussion verheddert hatte. Denn einerseits wollte man dafür sorgen, dass an Pfrontens Wegen und Straßen künftig ein so günstiges wie funktionales Licht leuchtet. Andererseits wollte man den Bürgerwillen nicht einfach übergehen, den man mit einer Online-Befragung ausgeleuchtet hatte. Dabei hatte sich das Modell „Kleine Glocke“ durchgesetzt, das nicht so funktional ist wie Konkurrent „Streetlight SL 11“, kälteres Licht macht und zudem drastisch teurer ist – aber dafür schön. Der Kleinhans’sche Lichtblitz: Statt einer Standardleuchte hat Pfronten künftig zwei und entscheidet je nach Standort, welche zum Einsatz kommt: In den „romantischeren Ecken“ ist das die „Kleine Glocke“ und dort, wo man die Wege gut ausleuchten, aber die Nachtruhe der Anlieger nicht mit Streulicht beeinträchtigen will, die „Streetlight“.

