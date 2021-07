Zwei Unfälle in Pfronten: Sechsjähriges Kind verletzt

In Pfronten ist es am Dienstag und Mittwoch zu zwei Unfällen gekommen. Dabei wurde auch ein kleines Kind verletzt. Es war mit seiner Familie im Urlaub.

14.07.2021 | Stand: 12:45 Uhr

Wie die Polizei berichtet, wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der alten Zeller Straße in Pfronten ein sechsjähriges Kind in einem Auto und ein 79-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Ein 37-jähriger Autofahrer, der mit seiner Familie momentan Urlaub im Allgäu macht, bog von der alten Zeller Straße nach links in Richtung Zell ein und übersah einen vorfahrtsberechtigten Pkw der auf der Kreisstraße von Zell Richtung Pfronten unterwegs war.

Unfall in Pfronten: Totalschaden an einem Auto

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde das sechsjährige Kind in dem Pkw der Urlauberfamilie leicht verletzt. Der 79-Jährige erlitt Prellungen und kam zur Behandlung in eine Klinik. Die Urlauberfamilie begab sich mit dem verletzten Kind selbst zum Arzt. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 14.000 Euro. An einem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Außerdem kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der beiden Staatsstraßen in Pfronten-Weißbach mit einem Gesamtschaden von 16.000 Euro. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin wollte die Kreuzung von Pfronten-Ried kommend in Richtung Nesselwang überqueren und übersah ein Auto, das bereits vom Röfleuter Weg in die Kreuzung eingefahren war und diese in Richtung Füssen überqueren wollte. (Lesen Sie auch: Nach Unfall in Pfronten - Mann verfolgt Unfallflüchtige)

Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Pfronten

Die 57-jährige Fahrerin prallte frontal in die rechte Seite des anderen Autos. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Zum Unfallhergang werden jedoch noch Zeugen gesucht, da es bei der Unfallaufnahme zu widersprüchlichen Aussagen der Beteiligten zur Vorfahrtsmissachtung kam: Hinweise an die Polizei Pfronten unter 08363/9000.

