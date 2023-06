Wildunfall mit Motor- und Fahrrad: Rehe unverletzt, Fahrer im Krankenhaus

Ein Rad- und ein Motorradfahrer sind im Ostallgäu mit Rehen zusammengestoßen. Die Tiere kamen unverletzt davon. Für die Fahrer ging es nicht so glimpflich aus.

09.06.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Ein Fahrrad- und ein Motorradfahrer sind am Donnerstag in verschiedenen Ecken des Ostallgäus mit Rehen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Wildunfall in Rieden, der zweite nahe Jengen.

Ein 17-Jähriger war auf einem Feldweg in Richtung Rieden mit dem Fahrrad unterwegs, als vor ihm ein Reh auf den Weg sprang. Er kollidierte mit dem Reh und stürzte. Das Tier stand direkt wieder auf und lief davon. Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt Schürfwunden sowie Schmerzen im Rückenbereich.

In der Nähe von Jengen im Ostallgäu ereignete sich ein ganz ähnlicher Unfall

Beim zweiten Wildunfall handelte e sich um einen 65-jährigen Motorradfahrer, der von Weinhausen in Richtung Beckstetten unterwegs war. Auch ihm sprang ein Reh vors Rad. Der Mann bremste und wich dem Reh aus. Auch hier blieb das Tier unverletzt. Der 65-Jährige stürzte jedoch bei seinem Ausweichmanöver und erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Schaden an seinem Motorrad beträgt 2500 Euro.

