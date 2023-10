Waldkindergarten Steingaden: Erfolgsmodell wird erweitert

Der Waldkindergarten in Steingaden ist sehr gefragt. Deshalb wurde er jetzt um einen zweiten Bauwagen ergänzt. Dem Projekt standen anfangs viele Hürden im Weg.

09.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Pünktlich zum Start des neuen Kindergartenjahrs im September war er bezugsfertig: der neue Bauwagen für den Waldkindergarten Steingaden im Ortsteil Litzau. Idyllisch liegt das Gelände zwischen Wiesen und Waldrand. Das dunkle Grau des neuen Bauwagens steht in Kontrast zu dem ersten, der in Holzoptik gestaltet ist, aber zusammen mit dem Tipi ergibt das Ganze ein sehr harmonisches Bild.

Neuer Bauwagen dringend nötig für Steingadener Waldkindergarten

Dringend notwendig war die zusätzliche Unterkunft, denn die Warteliste war lang, und mit 30 Regelplätzen sind die beiden Waldkindergartengruppen nun voll belegt. Herzlich begrüßte Steingadens Bürgermeister Max Bertl bei der sonnigen Einweihung, nach einer kleinen Gesangseinlage der Kinder mit einem herbstlich einstimmenden Lied, die zahlreich erschienenen Gäste. Bertl berichtete, dass es ihm manches Mal „zum Haare raufen“ war, ob der vielen bürokratischen Hürden, die genommen werden mussten, und wegen teilweise erst spät aufkommender und mitunter ziemlich widersinniger Richtlinien, die beachtet werden mussten.

Das Tipi beispielsweise musste mittlerweile mit einem Notausgangsschild und einem Brandmelder versehen werden, da Mängel beim Brandschutz festgestellt worden waren. Aber Bertl ist stolz darauf, was die Gemeinde geschafft hat, um vor zwei Jahren „den ersten kommunalen Waldkindergarten in Oberbayern“ überhaupt genehmigt zu bekommen. Gefunden hat die Gemeinde den neuen Bauwagen über das Internetportal Kleinanzeigen.

Bauwagen des Steingadener Waldkindergartens eigentlich als Partyhütte gedacht

Drei junge Männer aus der Gegend um Wessobrunn hatten ihn gebaut und eigentlich als Partyhütte nutzen wollen, aber er war so gut gelungen, dass er ihnen letztlich zu schade war, um mit dreckigen Schuhen darin herumzulaufen. Sie entschieden sich zum Verkauf, und so kam er nun also nach Steingaden.

Nachdem die neue Unterkunft von Pater Petrus gesegnet worden war, sprach die Leiterin des Waldkindergartens, Patricia Moser, wie auch vorher Bertl dem Gemeinderat und dem Bauhof besonderen Dank aus, ebenso den zahlreichen Spendern und Förderern und allen „die immer da waren, wenn man sie brauchte“. Die Erzieherinnen freuen sich besonders auf die Herbstsaison, weil sich in dieser Jahreszeit besonders viel mit den Kindern entdecken lässt. Beispielsweise gab es kürzlich ein Schneckenprojekt, es wurde mit Hagebutten gebastelt und bald wird Holler entsaftet.

Die Kinder lernen im Wald auch Gefahren zu erkennen

Der kleine Elias (3 Jahre) kam im September neu in die Hasengruppe und ihm gefällt „eigentlich alles hier“, sagt seine Mama Sabrina. Schön seien die Ausflüge und besonders hat es den Kindern „die Klippe“ angetan, wie das Waldstück direkt am Gelände genannt wird. Hier können sie nach Herzenslust toben, sich frei entfalten und auch Gefahren erkennen und meistern lernen, wie es im naturpädagogischen Konzept des Waldkindergartens beabsichtigt ist.