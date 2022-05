Zweitwohnungsbesitzer sprechen von Hetze gegen sich im Allgäu

Sie sehen sich als Opfer einer Stimmungsmache und fühlen sich ungerecht behandelt: In Füssen treffen Zweitwohnungslobbyisten die Politik zum Streitgespräch.

29.05.2022 | Stand: 16:37 Uhr

Der Mann, der an diesem Vormittag im Füssener Rathaus sitzt, gibt sich ein bisschen so wie ein Robin Hood im roten Strickpullover. Der Rächer der Entrechteten, Sie wissen schon. Nur sind die Klienten von Josef Butzmann keine mittellosen Untertanen eines englischen Schergen, sondern Zweitwohnungsbesitzer. Um Ihre Interessen zu vertreten, hat sich 2008 der Verein „Freunde für Ferien in Bayern“ gegründet. Butzmann ist dessen Vorsitzender.

