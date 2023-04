Zukunft der Musikschule Pfronten: Wogen glätten sich

Im Gemeinderat sorgt ein Antrag der CSU-Fraktion für eigene Räume für die Einrichtung für Diskussionen. Mittlerweile setzten alle aber auf konstruktive Lösungen.

08.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Frage, ob die Sing- und Musikschule Pfronten ein eigenes Domizil bekommen soll, hat im Gemeinderat für weitere Diskussionen gesorgt. Wie berichtet, hatte sich der Kulturausschuss mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass die Musikschule für ihren Unterricht Räume in der Grundschule nutzt, wenn sie wegen der bevorstehenden Sanierung der Mittelschule umziehen muss. Im Obergeschoss des Werkmarkts Linder eigene Räume für die Musikschule einzurichten, was als weitere Lösungsmöglichkeit zur Diskussion stand, sei zu kostenaufwendig und nicht kurzfristig zu verwirklichen, hatte es in der Sitzung Mitte März geheißen.

