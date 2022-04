Füssener Musical "Der Schwanenprinz" sticht nicht mehr in See

Janet Chvatal und Marc Gremm beenden ihr Musical "Der Schwanenprinz" auf einem Forggensee-Schiff. Sie planen nun eine neue Musicalshow an Bord der MS Füssen.

11.04.2022 | Stand: 17:47 Uhr

Aus und vorbei: „Der Schwanenprinz“ wird nicht mehr in See stachen. Das Musical, das erstmals 2016 an Bord des Forggensse-Schiffes MS Füssen und mit Szenen an Land von den Träumen des jungen Ludwigs erzählte, wird es in dieser Form „in absehbarer Zeit“ nicht mehr geben, wie die Autoren und Hauptdarsteller Janet Chvatal und Marc Gremm erklären. Nachhallende Ereignisse der letzten Jahre – Absagen wegen der Dammsanierung des Forggensees (2018) und der Pandemie (2020 und 2021) – haben ihre Spuren bei dem Füssener Musical-Paar hinterlassen. Gleichwohl will es an der Idee, Musicalssongs an Bord eines Ausflugsschiffes bieten, festhalten. „Sisi & Ludwigs Musicalschiff“ heißt daher das neue Veranstaltungsformat, das in diesem Sommer Premiere feiert.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.