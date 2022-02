Mit diesem Rezept gelingen Allgäuer Funkenküchle zuhause

Funkenküchle gehören einfach dazu. Weil der Funken 2022 vielerorts im Allgäu ausfällt, haben wir hier ein Rezept, wie Sie das Gebäck zuhause herstellen können.

25.02.2022 | Stand: 11:16 Uhr

So wie Laible zu Weihnachten gehören, so verhält es sich auch mit den Funkenküchle am Funkensonntag. Die im heißen Fett gebackenen Leckereien, gibt es im Allgäu nämlich wirklich nur an diesem einen besonderen Sonntag im Jahr. Wie Sie Allgäuer Funkenküchle zuhause backen können, zeigen wir hier.

Zutaten für die Allgäuer Funkenküchle:

500 Gramm Mehl

1/8 Liter Milch

40 Gramm Hefe

80 Gramm Zucker

2 Eier

70 Gramm Butter

1 Prise Salz

Zimtzucker zum Bestreuen

Funkenküchle gehören am Funkensonntag einfach dazu. Bild: Charly Höpfl (Archivbild)

Zubereitung:

Die Hefe in ein wenig lauwarmer Milch (von dem 1/8 Liter) mindestens eine halbe Stunde gehen lassen. Mehl mit dem Zucker mischen und die Hefe hineingeben. Weitere 30 Minuten gehen lassen. Butter, Eier, die übriggebliebene Milch sowie die Prise Salz dazugeben. Alles gut miteinander verkneten, bis der Teig Blasen wirft. Eine Stunde gehen lassen. Große, ovale Stücke abschneiden, auf ein mit Mehl bestreutes Brett setzen und wieder eine halbe Stunde gehen lassen. Den Teig unter ständigem Drehen von der Mitte her nach außen ziehen, so dass sich ein gewölbter, dicker Rand formt. Das runde Innenfeld soll dabei hauchdünn bleiben. Die Küchle sofort im schwimmenden Fett herausbacken und noch heiß mit Zimtzucker bestreuen.

Guten Appetit!

Das Rezept stammt aus dem allgäuweit-Magazin. Auf der Instagram-Seite des Magazins finden Sie Ausflugstipps für das Allgäu, Erlebnisse und Fotos aus der Region.