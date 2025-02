Funkenfeuer im Allgäu: Die Orte und Termine 2025 im Überblick

Wer nach der Faschingszeit Feuer in den Allgäuer Dörfern und Hügeln sieht, muss nicht in Panik verfallen – das sind Funkenfeuer. Das Brauchtum ist in unserer Alpenregion rund um Allgäu, Tirol, Liechtenstein, Schweiz, aber auch im Schwarzwald oder in Oberschwaben weitverbreitet.

Wann ist Funkensonntag?

Eng verbunden mit dem Funkenfeuer – auch wenn sich Veranstalter und Kommunen nicht zwingend an den Tag halten – ist der Funkensonntag. Am ersten Sonntag der Fastenzeit, dem Sonntag nach Aschermittwoch, wird der Winter symbolisch vertrieben.

Heuer wird der Termin auf den 9. März 2025 fallen. Wobei mancherorts das Datum für das Funkenfeuer früher oder später angesetzt wird.

Wo finden Funkenfeuer im Allgäu 2025 statt?

Auch in diesem Jahr sind Funkenfeuer in Allgäuer Gemeinden geplant. Wenn die Veranstaltungen nicht wetterbedingt (z. B. starker Wind) abgesagt werden.

Altstädten/Reinersberg , 9.3.25, Uhrzeit: k.A., nördlich von Hochweiler

Bad Grönenbach , 8.3.25, 19 Uhr, Treffpunkt ist am Feuerwehrshaus Bad Grönenbach

Bad Grönenbach/Ziegelberg , 9.3.25, 19 Uhr, Feuerwehrhaus Ziegelberg

Bad Grönenbach/Zell , 8.3.25, 19 Uhr, Feuerwehrhaus Zell

Balderschwang , 9.3.25, 19 Uhr

Benningen , 8.2.25, 18 Uhr, am Sportplatz des FC Benningen

Betzigau/Hochgreut , 8.3.25, 19.30 Uhr, Ort: k.A.

Bihlerdorf, 9.3.25, 18.30 Uhr, Auf der Bende

Blaichach/Ettensberg , 9.3.25, 19 Uhr, Reuteweg

Blaichach/Gunzesried , 9.3.25, 19 Uhr, Mautstraße zum Allgäuer Berghof

Bolsterlang , 9.3.25, 18 Uhr, Talstation der Hörnerbahn

Buchenberg , 8.3.25, 19 Uhr, Treffpunkt bei der Freiwilligen Feuerwehr

Burgberg , 9.3.25, 19 Uhr, Panoramaweg, Weinberghöhe

Buxheim , 8.3.25, 18 Uhr, Ehemaliger Marianum-Sportplatz

Dietmannsried , 8.3.25, 19 Uhr, Funkenplatz bei der Reithalle

Eglofs , 8.3.25, 19 Uhr, Eglofs-Reute

Fellheim , 8.3.25, 19 Uhr, Ort: k.A. (Ausweichtermin: 15.3.25)

Fischen/Maderhalm , 9.3.25, 19 Uhr, Stinesser Skilift

Fischen/Langenwang, 9.3.25, 18.30 Uhr, Haus des Gastes Treffpunkt für Fackellauf zum Hattenberg

Fischen/Oberthalhofen , 9.3.25, 19 Uhr, Richtung Schöllang

Haldenwang/Börwang , 9.3.25, wahrscheinlich wie in den Vorjahren beim Schützenheim, mit Start des Fackelzugs am Feuerwehrhaus

Immenstadt/Diepolz , 9.3.25, 19.30 Uhr, Am Kapf bei der Höfle Alp

Immenstadt/Knottenried , 8.3.25, 19.30 Uhr, Knottenried

Immenstadt/Ratholz , 8.3.25, 19 Uhr, Funkenplatz Reuter

Immenstadt/Rauhenzell , 9.3.25, ab 18.30, mit Start des Fackelzugs an der Kirche, Ortsausgang, Nähe der Brücke über die B19

Jungholz , 8.3.25, 20 Uhr, Feuerwehrhaus Jungholz

Lautrach , 8.3.25, Uhrzeit: k.A., Ort: k.A.

Marktoberdorf , 9.3.25, 19 Uhr, Am Schillenberg 2

Memmingerberg , 8.3.25, Uhrzeit: k.A., Am Funkenplatz

Missen-Wilhams , 9.3.25, Uhrzeit: k.A., Ort: k.A.

Nesselwang , 9.3.25, 18 Uhr, Maria-Trost-Allee

Oberreute/Langenried , 8.3.25, 19 Uhr, Frühlingsstraße

Ofterschwang , 9.3.25, 18.30 Uhr, Funkenplatz

Ofterschwang/Hüttenberg , 9.3.25, 19 Uhr, Ort: k.A.

Ofterschwang/Tiefenberg , 9.3.25, 19 Uhr, Ort: k.A.

Ofterschwang/Sigishofen , 9.3.25, 19 Uhr, Ort: k.A.

Rettenberg , 9.3.25, 19.30 Uhr, Fritz-Bilek-Weg

Seeg , 9.3.25, 18.30 Uhr, Aufmberg, Nähe Ferdinandshöhe

Sulzberg/Ottacker , 8.3.25, 19 Uhr, Ottacker

Sulzberg/Graben , 9.3.25, 18.15 Uhr, Graben

Sulzberg/Ried , 8.3.25, 19 Uhr, Ried

Sonthofen , 9.3.25, 18.30 Uhr, Kalvarienberg

Stötten , 9.3.25, Uhrzeit: k.A., Auf der Naßleite

Weitnau/Kleinweiler , 9.3.25, 18.45 Uhr, Funkplatz, Kleinweiler-Hofen

Weitnau/Sibratshofen , 8.3.25, 18.30 Uhr, Funkenplatz Unterrieder Weg

Weitnau/Wengen , 8.3.25, 19 Uhr, Kemptener Straße

Wertach , 8.3.25, 19 Uhr, „Stocka Tanne“ am „Grünen Pfad“

Wiggensbach/Ermengerst , 9.3.25, 19 Uhr, Mariabergstraße

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Änderungen möglich) Ihr Funkenfeuer fehlt? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an digitalteam@azv.de

Worauf muss beim Funkenfeuer geachtet werden?

Die Allgäuer Landratsämter erinnern an einige Regeln für das Funkenfeuer:

Gefahren für Menschen, Pflanzen und Tiere ausschließen.

Die Lebensgrundlage für Wildtiere und Wildpflanzen möglichst nicht beeinträchtigen.

Unbehandeltes Holz verwenden.

Feuer ständig beaufsichtigen.

Das Feuer bei starkem Wind löschen.

Glut und Feuer müssen erlöschen sein, bevor die Feuerstelle verlassen wird.

Übriges Brandmaterial wieder mitnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

Funkenfeuer-Brauchtum im Allgäu

Christbäume, Holzbalken und Stroh werden zu einem Haufen geschichtet und erreichen mitunter eine Höhe von bis zu 20 Metern. Ist das Werk länger vor dem Funkenfeuer-Termin fertig, wird es über Nacht von Männern bewacht, damit der dorfeigene Funken nicht vorzeitig von anderen angezündet wird.

Heute hat sich der Funkenfeuer-Brauch auch im Allgäu zu einem geselligen Fest mit Glühwein und Funkenküchle (Auszogene) entwickelt.