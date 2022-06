Der G7-Gipfel 2022 naht, der Bereich um Schloss Elmau wird abgeriegelt. Das bekommen auch Allgäuer zu spüren. Selbst manche Wanderungen sind verboten.

Vom 26. bis 28. Juni findet auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen das Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs statt – und das bekommt auch das Allgäu deutlich zu spüren. In einem weiten Radius um das Gebiet wird kontrolliert, um mögliche gewaltbereite Demonstranten abzuschrecken beziehungsweise an der Einreise nach Deutschland zu hindern.

Nicht nur die Kontrollen an den Grenzübergängen sorgen für Behinderungen. Auch starker Reiseverkehr zum Sommerferienstart in Nordrhein-Westfalen wird die angespannte Situation im Allgäu und im Raum Garmisch-Partenkirchen zusätzlich verschärfen. Ausflugsziele, Wanderungen und Radtouren sollten zudem sorgfältig ausgesucht werden, um nicht in einen Stau zu geraten, vor einem gesperrten Weg zu stehen oder sogar unwissentlich etwas Verbotenes zu tun. Hier ein Überblick, auf was Allgäuerinnen und Allgäuer im Straßenverkehr und bei der Freizeitgestaltung am kommenden Wochenende achten sollten.

G7-Gipfel und Grenzkontrollen: Auf diesen Strecken im Allgäu besteht Staugefahr

Das Gebiet um Scharnitz, Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen soll vom 25. Juni bis zum 28. Juni frei von Durchgangsverkehr sein. Ab Donnerstag (23. Juni) dürfen nur noch Anwohnerinnen und Anwohner in dem Gebiet fahren. Nachdem der ADAC und die Polizei die Ausweichroute über Reutte und den Grenztunnel Füssen empfehlen, wird es vor allem dort zu deutlich mehr Verkehr kommen.

Zusätzlich zum hohen Verkehrsaufkommen brauchen Autofahrer im Allgäu aufgrund der Grenzkontrollen gute Nerven. Rund um die Uhr finden am Grenztunnel in Füssen, an der alten Grenze bei Weißhaus/ Ziegelwies und in Pfronten-Steinach Kontrollen statt. Auch an den anderen Ostallgäuer Grenzübergängen müssen Ausflügler und Pendler mit Polizeikontrollen rechnen. Normalerweise sind die Straßen offen, denn die Beamten ziehen stichprobenartig Reisende aus dem Verkehr. Nach Deutschland Einreisende müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen.

Auf der A96 bei Sigmarszell im Westallgäu kontrolliert die Bundespolizei ebenfalls. Die Staus, die dadurch verursacht werden, reichen oft bis auf die österreichische Autobahn A14. Navigationssysteme leiten Autofahrer dann durch Bregenz, weswegen es auch dort zu langen Wartezeiten kommt. Bürger klagten am vergangenen Wochenende über Lärm, Hitze und Abgase. Aus diesem Grund ist die Durchfahrt von Bregenz für den Ausweichverkehr vorerst bis zum 3. Juli gesperrt.

Heißt konkret für Autofahrer: Fahrzeuge, die in Wolfurt oder Bregenz von der A14 abfahren wollen, wird die Durchfahrt durch die Landeshauptstadt untersagt. Lediglich Zielverkehr ist erlaubt.

Lastwagenfahrer müssen den Grenztunnel in Füssen umfahren

Daneben gilt für Lastwagen und Sattelzüge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen auf der Fernpassstraße ab dem 25. bis zum 28. Juni ein Fahrverbot. Die Polizei Tirol rät Lastwagenfahrern den Grenztunnel in Füssen großräumig zu umfahren. Ausweichrouten führen über die Rheintalautobahn (A14), über Memmingen in Richtung München oder über die A12 mit dem Grenzübergang bei Kufstein und Kiefersfelden.

Der G7-Gipfel sorgt für Verkehrsbehinderungen ab dem 25. Juni bis zum 28. Juni. Über diese Routen können Autofahrer ausweichen. Bild: Polizei Tirol

Einschränkungen durch den G7-Gipfel - Diese Tipps geben Polizei und ADAC

In jedem Fall sollten Autofahrer die Grenzübergänge in Grainau/Griesen (Fernpass) sowie Mittenwald/Scharnitz (Zirler Berg) meiden.

Alle, die am kommenden Wochenende Grenzen passieren müssen, oder gar im Raum Garmisch-Partenkirchen unterwegs sind, sollten laut Polizei einen gültigen Ausweis dabei haben und diesen für Kontrollen in Griffweite haben, damit es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt. Für alle Fahrten sollte zudem mehr Zeit eingeplant werden.

G7-Gipfel 2022: Flugverbot für Gleitschirm- und Drachenflieger

Während des G7-Gipfels gilt im Allgäu ein Flugverbot für Sportflugzeuge, aber auch für Drachen- und Gleitschirmflieger. Das betroffene Gebiet reicht 200 Kilometer von Ingolstadt bis an die Italienische Grenze und mehr als 100 Kilometer von Füssen bis an den Tegernsee.

Unbemannte Luftfahrtsysteme wie Drohnen dürfen in einem Radius von 19 Kilometern um das Schloss Elmau nicht fliegen - im Allgäu gibt es also diesbezüglich also keine Einschränkungen. Der Flugverkehr am Allgäu Airport bei Memmingen sei aber davon nicht direkt betroffen, heißt es bei der Deutschen Flugsicherung. Eventuell werden Flüge aber umgeleitet.

G7-Gipfel: Wanderer sollten Ausweisdokumente in den Rucksack packen

Wanderer und Radfahrer, die die grünen Grenzen vom Allgäu nach Österreich überqueren oder im Gebiet um Garmisch-Partenkirchen unterwegs sind, müssen mit Kontrollen rechnen. Sie sollten vor allem Ausweis- und Reisedokumente bei sich haben, heißt es von der Polizei in Tirol. Einige Wanderungen, Berghütten und Parkplätze werden laut dem Deutschen Alpenverein am kommenden Wochenende nicht zugänglich sein.

Auf diesen beliebten Wanderungen rund um Schloss Elmau gibt es Einschränkungen:

Der Aufstieg auf das Schachenhaus von Elmau ist gesperrt, alle anderen Aufstiege sind möglich

Der Zustieg zur Meilerhütte ist offen; Übernachtungen in der Hütte sind aber erst ab dem 1.Juli

Touren auf die Zugspitze sind grundsätzlich möglich, außer vom Startpunkt am Olympia Skistadion in Garmisch-Partenkirchen ist aber gesperrt. Auch bei Fahrten mit Zahnradbahn und Gondel gibt es keine Einschränkungen

Partnachklamm ist ab 24. Juni gesperrt, die Höllentalklamm ist aber begehbar

Gesperrte und eingeschränkte Parkplätze:

Wanderparkplatz Elmau (seit April bis Anfang Juli)

Wanderparkplatz Klais

Parkplatz Rabenkopflift in Oberau

Wankbahnparkplatz

Wanderparkplatz B23 Griesen und Ochsenhütte

Parkplatz B2, Mittenwald Süd

Eingeschränkte Parkmöglichkeiten gibt es auf folgenden Parkplätzen:

Parkplatz Bay. Zugspitzbahn in Garmisch Partenkirchen: vom 14. Juni bis 29. Juni

Parkplatz Seefeld Rosshütte (AT): vom 7. Juni bis 4. Juli

Die Bayerische Polizei rät Ausflüglern aber dringend dazu, sich tagesaktuell vor Reiseantritt zu informieren und sich möglicherweise eine Alternative zu überlegen.

Infotelefon zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Garmisch-Partenkirchen:

Für Fragen zum G7-Gipfel hat die bayerische Polizei ein Infotelefon eingerichtet. Die kostenfreie Telefonnummer 0800/ 7766330 steht montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Auch per E-Mail können Anwohner oder Ausflüglerinnen bei der Polizei anfragen: g7.buergerinfo@polizei.bayern.de.

