Ernste Themen, entspannte Runde: Holetscheks Corona-Gespräche bei Frankenwein

Wie Bayerns Gesundheitsminister Holetschek in der Weltpolitik mitmischte und warum der Memminger auf dem internationalen Parkett keine Sprachprobleme hat.

28.06.2022 | Stand: 17:41 Uhr

Kommt ein erneuter Corona-Herbst? Worauf müssen sich die Menschen weltweit einstellen – und was sollte gegen die Covid-Pandemie unternommen werden?

Über diese Fragen hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit Tedros Adhanom Ghebreyesus gesprochen. Der Äthiopier ist als Generaldirektor der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UN) mit Sitz in Genf. Die beiden Gesundheitsexperten waren Tischnachbarn beim Empfang der Staatsregierung am Rande des G7-Gipfels in der Residenz München auf Einladung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Die wichtigsten Nachrichten aus dem Allgäu, kommentiert von Redaktionsleiter Uli Hagemeier und seinem Team: Mit unserem "Weitblick"-Newsletter werden Sie einmal pro Woche schnell und kostenlos per E-Mail informiert. Abonnieren Sie den "Weitblick"-Newsletter hier.

Holetschek: "Das Virus verschwindet nicht so schnell"

„Wir wissen noch nicht, wie sich die Pandemie entwickelt – aber auch für die WHO ist klar, dass das Virus so schnell nicht verschwindet“, sagt der in Memmingen lebende Gesundheitsminister. Ghebreyesus habe sich ebenso wie er unter anderem für Impfungen und das Tragen von Masken ausgesprochen, sagt Holetschek.

Er habe den WHO-Chef zu einer Veranstaltung über das „Gesundheitssystem der Zukunft“ nach Bayern eingeladen – Ghebreyesus habe positiv reagiert und man habe die Handynummern ausgetauscht. „Er ist ein sehr angenehmer, positiver Mensch“, schildert Holetschek seinen Eindruck vom WHO-Generaldirektor. Die Begegnung sei so vertrauensvoll gewesen, dass ihm der Äthiopier sogar Bilder seiner Enkel gezeigt habe.

Bilderstrecke

Bayerischer Gesundheitsminister Klaus Holetschek: Die wichtigsten Stationen seiner Karriere

1 von 10 Der Unterallgäuer CSU-Politiker Klaus Holetschek blickt auf knapp 40 Jahre politische Karriere zurück. Angefangen 1981 bei der Jungen Union leitet er heute das Bayerische Gesundheitsministerium. Doch wie ist er dorthin gekommen, wo er heute steht? Welche Meilensteine hat er erreicht? Die Bildergal... Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Der Unterallgäuer CSU-Politiker Klaus Holetschek blickt auf knapp 40 Jahre politische Karriere zurück. Angefangen 1981 bei der Jungen Union leitet er heute das Bayerische Gesundheitsministerium. Doch wie ist er dorthin gekommen, wo er heute steht? Welche Meilensteine hat er erreicht? Die Bildergal... Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 2 von 10 Klaus Holetscheks politische Karriere beginnt im Jahr 1981, als er der Jungen Union beitritt. Von 1985 bis 1994 ist er Kreisvorsitzender der Jungen Union Unterallgäu. Im Jahr 1994 wird er zum Bezirksvorsitzenden der JU Schwaben gewählt. Unser Foto zeigt Holetschek auf der JU-Bezirksversammlung in ... Bild: Daniel Mack (Archivbild) Klaus Holetscheks politische Karriere beginnt im Jahr 1981, als er der Jungen Union beitritt. Von 1985 bis 1994 ist er Kreisvorsitzender der Jungen Union Unterallgäu. Im Jahr 1994 wird er zum Bezirksvorsitzenden der JU Schwaben gewählt. Unser Foto zeigt Holetschek auf der JU-Bezirksversammlung in ... Bild: Daniel Mack (Archivbild) 3 von 10 1996 wird er Stadtrat in Bad Wörishofen. Im Jahr 1998 zieht Holetschek über die Landesliste Bayern in den Bundestag ein. Als er im Jahr 2002 zum Bürgermeister der Stadt Bad Wörishofen gewählt wird, muss er seinen Posten im Bundestag abgeben. Das Amt des Bürgermeisters von Bad Wörishofen bekle... Bild: Harald Klofat (Archivbild) 1996 wird er Stadtrat in Bad Wörishofen. Im Jahr 1998 zieht Holetschek über die Landesliste Bayern in den Bundestag ein. Als er im Jahr 2002 zum Bürgermeister der Stadt Bad Wörishofen gewählt wird, muss er seinen Posten im Bundestag abgeben. Das Amt des Bürgermeisters von Bad Wörishofen bekle... Bild: Harald Klofat (Archivbild) 4 von 10 1996 wird Holetschek Mitglied des Unterallgäuer Kreistages und ist bis 2008 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU/JWU-Kreistagsfraktion. Im Jahr 2008 wird er zum stellvertretenden Landrat des Landkreises Unterallgäu gewählt und hat dieses Amt bis 2014 inne. Unser Foto zeigt ihn 2014 bei... Bild: Landratsamt (Archivbild) 1996 wird Holetschek Mitglied des Unterallgäuer Kreistages und ist bis 2008 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU/JWU-Kreistagsfraktion. Im Jahr 2008 wird er zum stellvertretenden Landrat des Landkreises Unterallgäu gewählt und hat dieses Amt bis 2014 inne. Unser Foto zeigt ihn 2014 bei... Bild: Landratsamt (Archivbild) 5 von 10 Seit Oktober 2013 ist Holetschek Mitglied des Bayerischen Landtags. 2014 wird er in den Memminger Stadtrat gewählt. Das Foto entstand 2014 im Gespräch mit unserer Redaktion. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich (Archivbild) Seit Oktober 2013 ist Holetschek Mitglied des Bayerischen Landtags. 2014 wird er in den Memminger Stadtrat gewählt. Das Foto entstand 2014 im Gespräch mit unserer Redaktion. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich (Archivbild) 6 von 10 Seit April 2017 ist Holetschek (links) Kreisvorsitzender der CSU Memmingen. Unser Bild zeigt ihn mit Markus Söder (Ministerpräsident, Mitte) und Markus Ferber (Mitglied des Europäischen Parlaments) im Juli 2018 beim CSU Schwaben Bezirksparteitag in Benningen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Seit April 2017 ist Holetschek (links) Kreisvorsitzender der CSU Memmingen. Unser Bild zeigt ihn mit Markus Söder (Ministerpräsident, Mitte) und Markus Ferber (Mitglied des Europäischen Parlaments) im Juli 2018 beim CSU Schwaben Bezirksparteitag in Benningen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 7 von 10 Im April 2018 ernennt Ministerpräsident Markus Söder (links) den Landtagsabgeordneten und Memminger Stadtrat Klaus Holetschek zum ersten Bürgerbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung. Dieses Amt bekleidet er bis Januar 2020. Bild: Jörg Koch, Bayerische Staatskanzlei (Archivbild) Im April 2018 ernennt Ministerpräsident Markus Söder (links) den Landtagsabgeordneten und Memminger Stadtrat Klaus Holetschek zum ersten Bürgerbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung. Dieses Amt bekleidet er bis Januar 2020. Bild: Jörg Koch, Bayerische Staatskanzlei (Archivbild) 8 von 10 Im Februar 2020 beruft der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (links) den Allgäuer Politiker (Mitte) als Staatssekretär für Wohnen, Bau und Verkehr in sein Kabinett. Holetschek folgt auf Hans Reichart (CSU). Unser Foto zeigt seine Vereidigung Anfang 2020 im Landtag in München. Bild: Jörg Koch, Bayerische Staatskanzlei (Archivbild) Im Februar 2020 beruft der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (links) den Allgäuer Politiker (Mitte) als Staatssekretär für Wohnen, Bau und Verkehr in sein Kabinett. Holetschek folgt auf Hans Reichart (CSU). Unser Foto zeigt seine Vereidigung Anfang 2020 im Landtag in München. Bild: Jörg Koch, Bayerische Staatskanzlei (Archivbild) 9 von 10 Am 20. August wechselt Holetschek (Mitte) als Staatssekretär ins bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium. In seiner Funktion als Staatssekretär eröffnet er Mitte Dezember 2020 das Impfzentrum Weißenhorn. Bild: Alexander Kaya Am 20. August wechselt Holetschek (Mitte) als Staatssekretär ins bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium. In seiner Funktion als Staatssekretär eröffnet er Mitte Dezember 2020 das Impfzentrum Weißenhorn. Bild: Alexander Kaya 10 von 10 Am 6. Januar 2021 gibt Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz zur Covid-19-Pandemie bekannt, dass Holetschek die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml ablösen wird. Er verspricht, "mehr Gas" bei Corona-Impfungen zu geben. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Am 6. Januar 2021 gibt Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz zur Covid-19-Pandemie bekannt, dass Holetschek die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml ablösen wird. Er verspricht, "mehr Gas" bei Corona-Impfungen zu geben. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 1 von 10 Der Unterallgäuer CSU-Politiker Klaus Holetschek blickt auf knapp 40 Jahre politische Karriere zurück. Angefangen 1981 bei der Jungen Union leitet er heute das Bayerische Gesundheitsministerium. Doch wie ist er dorthin gekommen, wo er heute steht? Welche Meilensteine hat er erreicht? Die Bildergal... Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Der Unterallgäuer CSU-Politiker Klaus Holetschek blickt auf knapp 40 Jahre politische Karriere zurück. Angefangen 1981 bei der Jungen Union leitet er heute das Bayerische Gesundheitsministerium. Doch wie ist er dorthin gekommen, wo er heute steht? Welche Meilensteine hat er erreicht? Die Bildergal... Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Alle Gespräche auf Englisch

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie WHO-Chef bei G20-Treffen: "Blind für Entwicklung des Virus"

Das Gespräch habe in entspannter Atmosphäre bei gutem Essen und einem Glas Frankenwein stattgefunden, erzählt der Minister. Geredet wurde auf Englisch. „Das fiel mir nicht schwer – ich hatte in der Schule Englisch als Leistungskurs“, sagt Holetschek. Weitere Tischnachbarn des CSU-Politikers waren übrigens Weltbank-Chef David Malpass und Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Weitere Gäste waren unter anderem der argentinische Präsident Alberto Fernandez, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und Macky Sall, Präsident des Senegal.

Bilderstrecke

G7 Gipfel: Bundeskanzler Olaf Scholz zieht Bilanz

1 von 16 2 von 16 3 von 16 4 von 16 5 von 16 6 von 16 7 von 16 8 von 16 9 von 16 10 von 16 11 von 16 12 von 16 13 von 16 14 von 16 15 von 16 16 von 16 Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz vor Schloss Elmau Bild: Ralf Lienert Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz vor Schloss Elmau Bild: Ralf Lienert 1 von 16 Der G7-Gipfel 2022 wird vom 26. bis 28. Juni 2022 in Schloss Elmau in den bayerischen Alpen stattfinden. Schloss Elmau befindet sich nahe der Ortschaft Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor der Kulisse von Schloss Elmau - Bild: Ralf Lienert Der G7-Gipfel 2022 wird vom 26. bis 28. Juni 2022 in Schloss Elmau in den bayerischen Alpen stattfinden. Schloss Elmau befindet sich nahe der Ortschaft Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor der Kulisse von Schloss Elmau - Bild: Ralf Lienert

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.