Gabalier, Cro & Co: Die (neue) Lust an der Freiluft-Kultur im Allgäu

Wird das Allgäu zum Festival-Land? Scheint so. Es gibt es immer mehr Open Airs. Nicht nur künstlerische Qualitäten locken, sondern auch Landschaft und Aussicht.

05.08.2023 | Stand: 07:00 Uhr

40.000 Menschen feiern bei Open-Air-Konzerten am Füssener Forggensee-Ufer. Fast ebensoviele haben in den vergangenen vier Wochen mit „Ronja Räubertochter“ auf der Altusrieder Freilichtbühne mitgefiebert. Am Ende des Märchensommers auf der Kemptener Burghalde werden vermutlich über 10.000 Kinder, Eltern und Großeltern der „Kleinen Meerjungfrau“ geholfen haben, ihren Prinzen zu finden. Und schon vor Wochen feierten Tausende den Altrocker Peter Maffay auf dem Kemptener Hildegardplatz.

