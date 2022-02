Die wichtigsten Fakten rund um den Gaisalpsee im Allgäu

Die beiden Gaisalpseen liegen auf dem Weg zwischen Reichenbach und dem Rubihorn. Der untere, größere Gaisalpsee liegt auf einer Höhe von 1.508 m. Er ist 3,5 Hektar groß und entwässert über den Gaisalpbach zur Iller. Der See liegt direkt am Wanderweg von Reichenbach durch das Gaisalptobel, vorbei an der Gaisalpe zum Rubihorn (ca. 2,5 - 3 Stunden). Viola Steidl und Benni Nitzl aus München sind scshon früh am Morgen auf das Rubihorn gestiegen und kühlen sich nach der Kletterei im Gaisalpsee ab.