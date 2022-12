Memminger Karstadt-Mitarbeiter: „Keine Ahnung, keine Meinung, kein Konzept"

Karstadt in Memmingen droht die Schließung. Mitarbeiter werfen der Konzernführung schwere Managementfehler vor. Wie sie ihre Lage derzeit einschätzen.

14.12.2022 | Stand: 12:52 Uhr

Mitten im Weihnachtsgeschäft scheint auch der Betrieb in der Memminger Karstadt-Filiale wie gewohnt zu laufen. Doch heuer steht kein guter Stern darüber: Es könnte das letzte an diesem Standort sein, nachdem der kriselnde Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof Ende Oktober Insolvenz angemeldet und Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht hat – zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren.

Ob Karstadt in Memmingen und Galeria in Kempten geschlossen werden, ist weiter unklar. Zwei Mitarbeitende und Arbeitnehmervertreter der Memminger Filiale, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, schildern hier ihre Sicht der Dinge.

Mitarbeiter in Memmingen üben Kritik am Management von Karstadt

„Keine Ahnung, keine Meinung, kein Konzept, und das schon seit vielen Jahren“, bringt einer der beiden die aktuelle Misere auf einen kurzen Nenner. Er spricht von einem „konfusen Management“, das jetzt vieles auf die Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Energiekrise schiebe. Die Schuld für die erneute Schieflage liege aber vielmehr an Managementfehlern, die in der Vergangenheit zuhauf gemacht worden seien. Deshalb hätten weder die dreistelligen Millionen-Kredite aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung noch der Schutzschirm von 2020 zu einem gesünderen Unternehmen geführt.

Erneute Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof - Grund? "Viel Mist im eigenen Haus"

Zwar sei 2019/20 mit der Fusion von Galeria und Karstadt ein guter Weg eingeschlagen worden, der zugegeben durch Corona gebremst wurde, verantwortlich für die Insolvenz sei aber „viel Mist im eigenen Haus“, klagen die Mitarbeiter. Die Konzernspitze habe „keine Ahnung vom operativen Geschäft“ und die jetzige Führung könne Konzepte nicht umsetzen. Auch um das Online-Geschäft bemühe man sich zu langsam, der Starttermin für einen neuen, besseren Webshop habe dreimal verschoben werden müssen. Es arbeiteten „zu viele Leute in Bereichen, von denen sie keine Ahnung haben“, lautet ihr Fazit. Auch in Sachen Aus- und Weiterbildung sei „jahrzehntelang“ nichts gemacht worden. Jetzt fehle der interne Nachwuchs.

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) ist zwar ein Sanierungsfall, aus Sicht vieler Kommunen aber dennoch wichtig für die Zukunft vieler Einkaufsstraßen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Ein weiterer Kritikpunkt der Memminger Mitarbeiter an der Essener Geschäftsleitung ist die aus ihrer Sicht mangelnde Kommunikation. Anfragen zum Stand der Dinge würden ignoriert, Mitarbeiterbriefe wie der jüngste zu Nikolaus, der wohl ein wenig Mut machen sollte, seien „der Hohn“. Die unternehmensinterne Plattform werde zwar regelmäßig gefüttert, „aber das Wesentliche erfährst du da nicht“. Informieren müsse man sich in der Presse oder im Internet. Nicht mal auf die Frage, wer gerade Eigentümer der Memminger Immobilie ist, habe man aus Essen eine Antwort bekommen.

Mangelnde Kommunikation von den Chefs: So ist die Stimmung in der Belegschaft

Wie ist bei all dem die Stimmung in der Belegschaft? Die Mitarbeitenden seien mittlerweile abgestumpft beim Thema Insolvenz, sagen deren Vertreter. Fast alle seien mindestens zwei, manche sogar drei Mal von einer Schließung bedroht gewesen, irgendwann denke man sich „es ist, wie es ist“. Nichtsdestotrotz halte man zusammen und versuche „wie immer jeden Tag das Beste zu geben“.

Alles andere wäre eine Bankrotterklärung den Kunden gegenüber, argumentieren die Mitarbeitenden. Trotz aller Unsicherheit habe aber noch niemand von den 62 Angestellten in Memmingen gekündigt – jetzt im Weihnachtsgeschäfts sind es sogar 70. Darunter sind viele Gering- und Alleinverdienende, die sich große Sorgen um ihre Zukunft machten.

Wie es weitergeht, sei nur schwer einzuschätzen. Ein ungutes Gefühl bereite den Mitarbeitern, dass jetzt wieder die Gleichen die Entscheidungen träfen wie vor zwei Jahren: „Wenn es nach denen gegangen wäre, hätte man schon damals 80 Filialen geschlossen.“ Memmingen schreibe ihres Wissens nach zwar schwarze Zahlen – als eine der ganz wenigen Filialen. Sie zähle allerdings, wie Galeria in Kempten, zu den fünf kleinsten im Konzern und habe einen großen Investitionsstau. Seit dem Bau im Jahr 1976 sei nicht viel passiert im Haus, es sei fraglich, ober der Konzern nun viel investieren wolle.

"Wir wollen bleiben": Alles andere wäre eine Bankrotterklärung den Kunden gegenüber

„Das Schlimmste wäre, wenn wir komplett dicht machen müssten, auch für Memmingen als Einzelhandelsstandort“, sagen die Mitarbeiter. „Das Beste wäre, wenn es weiter geht, egal welcher Name dann über der Tür steht.“ Deshalb wollen sie demnächst eine Schaufensteraktion starten unter dem Motto „Wir wollen bleiben“.

An die Zukunft des Warenhaus glauben die Karstadt-Mitarbeiter vor Ort nämlich fest. Mit dem richtigen Mix und dem richtigen Konzept könne man es „jederzeit und überall gewinnbringend betreiben“, sind sie überzeugt.

Doch aktuell verschlechtern sich die Aussichten eher: Drohte bisher die Schließung von mindestens einem Drittel der 131 Filialen in Deutschland, ist jetzt laut Gesamtbetriebsrat des Essener Kaufhausriesen sogar von bis zu 90 Schließungen die Rede.

