Gastro-Vertreter verteidigen ihre Branche gegen Kritik

Sie widersprechen den Äußerungen eines Hochschul-Professors und betonen: „Großteils gute Arbeitsbedingungen." Personal ist bis 2020 stark gewachsen.

16.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Anders als der Hochschulprofessor Marco Gardini (siehe oben), sehen Vertreter aus der Gastronomie kein so großes Imageproblem ihrer Branche: Zwar sei ihnen der Personalmangel durchaus bewusst. Allerdings müsse man dabei auch berücksichtigen, dass das Gastgewerbe die „personalintensivste Branche überhaupt“ sei, sagt Dr. Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG). „Außerdem sind wir eine Wachstumsbranche mit stetig steigendem Personalaufwand.“ Vor der Pandemie habe die Gastronomie einen guten Zuwachs an Personal gehabt, sagt Susanne Droux, Geschäftsführerin für Berufsbildung beim BHG. Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Branchen sei die Anzahl der Auszubildenden im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent gestiegen. Von 2010 bis 2020 habe man gar einen Personalzuwachs von 44 Prozent verzeichnet. „Es gibt zudem kaum ein Land, wo so viele neue Hotels gebaut werden wie in Deutschland“, sagt Droux.

Im Allgäu gibt es viele Gäste aus dem arabischen Raum

Auch die Bedenken von Marco Gardini, zu viele ausländische Mitarbeiter in den Allgäuer Hotels und Gaststätten könnten dem alpinen, authentischen Flair Abbruch tun, teilt Droux nicht: „Wir haben auch im Allgäu viele internationale Gäste – besonders aus dem arabischen Raum. Unsere Branche war immer schon international.“

Dass das Image des Gastgewerbes unter schlechtem Lohn und schwierigen Arbeitsbedingungen gelitten habe, sieht der Lindauer BHG-Kreisvorsitzende Ludwig Gehring nur bedingt: „Es gibt in jeder Branche schwarze Schafe, aber beim Großteil der Gastronomen herrschen den Umständen entsprechend gute Arbeitsbedingungen und es wird gut bezahlt.“