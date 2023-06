Diese Allgäuer Restaurants haben es in den Gault&Millau 2023 geschafft

Der Gault&Millau-Restaurantführer empfiehlt jährlich die 1000 besten Restaurants Deutschlands. Im Allgäu haben es 15 Küchen ins Buch geschafft.

20.06.2023 | Stand: 13:59 Uhr

Der "Gault&Millau" empfiehlt nach eigener Aussage die 1000 besten Restaurants in Deutschland. Der Restaurantführer gilt neben dem "Guide Michelin" als wichtigster Gourmetführer. Mit der jüngsten Ausgabe hat sich das Bewertungssystem verändert. Bis dahin gab es im Höchstfall 20 Punkte, nun gibt es ein bis fünf Kochmützen.

Laut dem Restaurantführer kann man auch im Allgäu hervorragend essen. 13 Restaurants aus der Region erhielten Auszeichnungen.

Diese 13 Restaurants im Allgäu sind im Gault&Millau-Führer 2023 dabei

Amtzell

Das Schattbuch erhält 3 Kochmützen. Es hat eine bemerkenswerte Weinkarte.

Bad Hindelang

Das Gasthaus Obere Mühle erhält eine Kochmütze und wird für seinen außergewöhnlich guten Service gelobt.

Bodolz

Das Villino erhält zwei Kochmützen. Die Weinkarte und der Service sind hier besonders gut.

Kempten

Die Weinstube Hensler erhielt zwei Kochmützen. Sie wird besonders für ihre bemerkenswerte Weinkarte und den außergewöhnlich guten Service gelobt. Sie taucht dieses Jahr erstmalig in dem Restaurantführer auf.

Lindau

Das Valentin fine dining erhält zwei Kochmützen und wird für die Weinkarte gelobt.

Oberstaufen

Auch das Restaurant die.speisekammer erhält zwei Kochmützen. Es überzeuge mit seiner Weinkarte und dem Service.

erhält zwei Kochmützen. Es überzeuge mit seiner Weinkarte und dem Service. Das Hotelrestaurant "Esslust" im Hotel Alpenkönig erhält eine Kochmütze.

Oberstdorf

Die Alpe Dornach erhält zwei Kochmützen.

erhält zwei Kochmützen. Das Ess Atelier Strauss erhält ebenfalls zwei Kochmützen.

erhält ebenfalls zwei Kochmützen. Das Fetzwerk erhält eine Kochmütze.

erhält eine Kochmütze. Das Maximilians erhält zwei Kochmützen.

Ofterschwang

Die Silberdistel erhält zwei Kochmützen.

Pfronten

Das Pavo erhält zwei Kochmützen. Die Weinkarte und der Service seien hier besonders gut.

erhält zwei Kochmützen. Die Weinkarte und der Service seien hier besonders gut. Die Schlossanger Alp erhält eine Kochmütze. Auch hier soll die Weinkarte bemerkenswert sein.

Österreich

Die Kilian Stuba im Kleinwalsertal erhielt drei Kochmützen und wurde für die bemerkenswerte Weinkarte gelobt.

Das beste Restaurant in ganz Bayern ist das "Jan" in München. Die wichtigste Ehrung ging in diesem Jahr nach Baden-Württemberg: Douce Steiner, die im "Hirschen" in Sulzburg im Markgräflerland südlich von Freiburg die Küche leitet, wurde als "Köchin des Jahres" ausgezeichnet. Im 40. Jahr seines Erscheinens in Deutschland hat der Restaurantführer "Gault&Millau" damit zum ersten Mal eine Frau in der Kategorie prämiert.

Frauen im neuen Gault&Millau-Restaurantführer stark vertreten

Auch alle anderen am Montag in München vergebenen persönlichen Auszeichnungen wie "Entdeckung des Jahres" und "Gastronomin des Jahres" gingen in diesem Jahr ausschließlich an Frauen.

Das Münchner Restaurant "Jan" von Sternekoch Jan Hartwig erhielt von Gault&Millau die beste Bewertung in ganz Bayern. Bild: Matthias Balk, dpa

Der Münchner Koch Jan Hartwig mausert sich zu Bayerns Star-Koch Nummer eins. Nach dem "Guide Michelin" sieht auch der "Gault&Millau" das Restaurant "Jan" im Freistaat ganz vorne.