Zahl der gefälschten Impfpässe im Allgäu "explodiert" - So erkennt man Fake-Ausweise und Zertifikate

Die Polizei im Allgäu entdeckt im November wesentlich mehr gefälschte Impfpässe als in den Monaten zuvor. Wie prüft man die Dokumente richtig?

01.12.2021 | Stand: 13:38 Uhr

Die Corona-Regeln sind streng: Wer zum Essen ins Restaurant oder beim Frisör einen neuen Haarschnitt will, muss derzeit als geimpft oder genesen gelten. Und auch fürs Fitnessstdio brauchts den gelben Schein oder das digitale Zertifikat.

Einige Allgäuerinnen und Allgäuer wollen das offenbar nicht akzeptieren und beschaffen sich einen Impfnachweis, ohne den zur Pandemiebekämpfung wichtigen Pieks bekommen zu haben.

Im Allgäu tauchen deutlich mehr gefälschte Impfnachweise auf

"Die Zahl gefälschter Impfässe explodiert geradezu", sagt Holger Stabik, Pressesprecher beim Präsidium Schwaben/Südwest. Lag die Anzahl der Fake-Ausweise bis November im Monatsschnitt oft nur im einstelligen Bereich, ermittelten Allgäuer Polizisten im letzten Monat über 100 falsche Impfpässe in der Region. Auch Nachbar-Landkreise sehen die Problematik und reagieren mit Hausdurchsuchungen.

Gefälschten Impfpass erkennen: So geht's

Doch wie erkennt man als einfacher Bürger einen falschen Impfpass - oder ein Fake-Zertifikat in der Corona-Warn-App? "Das ist für Kontrolleure in Kinos oder im Café wirklich nicht einfach", sagt Stabik. Das wichtigste Mittel sei der Abgleich mit dem Ausweis. Stimmen hier Name und Geburtsdatum überein? Ein nagelneuer Impfpass ohne weitere Einträge könne ein Indiz für eine Fälschung sein - aber sicher kein Beweis.

Besonders Mitarbeiter von Apotheken, die digitale Zertifikate erstellen, sollten sensibel sein, so Stabik. Denn wurde aus einem gefälschten Impfpass erst einmal ein legitimes Zertifikat, "ist die Fälschung nicht mehr vom Laien zu erkennen", sagt der Polizeisprecher. Auch wer nur einen Verdacht habe, einen falschen Impfpass gesehen zu haben, dürfe sich gerne bei der Polizei melden - im Zweifel sogar unter der 110.

Fake-Impfnachweise erkennen: Das rät die Polizei

Zertifikat oder Impfpass mit Ausweis und Foto abgleichen

App prüfen, Screenshot bspw. durch Wischen ausschließen

QR-Code scannen

Erhöhte Vorsicht bei neuen Impfpässen

Begründeter Verdachtsfall? Polizei informieren

Gesetzesänderung: Benutzung von falschen Impfpässen starfbar

Zur Abschreckung könne eine Gesetzesänderung dienen. Auch der Einsatz von gefälschten Impfpässen im Restaurant oder im Kino kann jetzt verfolgt werden. Nicht nur die Herstellung und Verbreitung der Fakes.

