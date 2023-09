Warum gefährliche TikTok-Challenges viral gehen - und was man dagegen tun kann

Toiletten anzünden, im Kino randalieren oder Deo einatmen: Riskante TikTok-Trends sind auch bei Jugendlichen im Allgäu ein Thema. Was ein Medienpädagoge rät.

Die App TikTok ist gerade bei jungen Menschen sehr beliebt. Nutzer können dort kurze Videos anschauen oder selbst hochladen. Dabei gibt es auch immer wieder gefährliche oder gar irrsinnige Challenges. Derzeit im Trend: sich Deo bis zur Schmerzgrenze auf die Haut zu sprühen oder sogar einzuatmen.

Vor solchen Mutproben warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Inzwischen werden medial auch schon Todesfälle von Jugendlichen in Deutschland mit der "Deo-Challenge" in Verbindung gebracht.

TikTok-Challenges: ein neues Phänomen?

Auch an Allgäuer Schulen ist das Phänomen der Social-Media-Challenges nicht unbekannt. Dabei ist die Idee keinesfalls neu. "Mutproben gab es schon immer", sagt Christian Seitz, Medienpädagoge im Stadtjugendring Kempten. Ziel sei auch früher gewesen, Anerkennung zu erlangen. Schon immer habe dabei mal einer über die Stränge geschlagen und es sei in das Extreme ausgeartet.

Neu aber seien "Fake-Challenges". Nicht alles, was man im Internet sieht, ist real. Diese Fälschungen zu erkennen, sei zum Teil sogar für Erwachsene schwierig. Gefährlich wird es laut Seitz, wenn Kinder oder Jugendliche versuchen, solche Fakes nachzumachen. Das sei in der Realität meist gar nicht möglich, ohne sich oder andere zu gefährden.

Straftaten wegen TikTok-Trends im Allgäu - Das sagt die Polizei

In extremen Fällen werden aus den Challenges strafrechtlich relevante Taten. So haben in der Vergangenheit Jugendliche in Kinosälen randaliert, besonders schlimm war laut einiger Medienberichte ein Fall in Essen im März. Im Februar 2022 wurde auf Schultoiletten in Würzburg ein Feuer gelegt. Die Polizei vermutete in beiden Fällen einen Zusammenhang mit TikTok-Trends.

Auch im Allgäu hat laut Holger Stabik, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, schon eine Schultoilette gebrannt. Die Polizei habe damals ebenfalls eine Verbindung mit einem Social-Media-Trend vermutet. "Der Verdacht lies sich aber nicht final bestätigen", sagt Stabik.

Es sei auch schwierig, Straftaten auf sozialen Netzwerken nachzuvollziehen. Das liege an der an Masse an Beiträgen, die dort sekündlich gepostet werden. Das heißt aber nicht, dass die Polizei im Internet nicht danach sucht. "Es gibt sehr wohl digitale Streifenfahrten", sagt Stabik. Diese suche im Internet gezielt nach Straftaten. Allerdings handle es sich dabei eher um schwerwiegende Tatbestände.

Nicht alle TikTok-Challenges sind schlecht

Trotz einiger negativer Auswirkungen haben TikTok-Challenges laut Christian Seitz auch positiven Einfluss. Sie könnten auch die Kreativität der Menschen anregen oder dazu motivieren, etwas Neues zu lernen. Als Beispiel nennt Seitz Tänze zu bestimmten Liedern, die viral gehen. "Die Kinder versuchen dann, diesen Tanz zu lernen oder bringen ihn sich gegenseitig bei. So entstehen Communities (engl.: Gemeinschaften)", sagt er.

Auch die sogenannte Upcycling-Challenge sei sinnvoll: Dabei muss man aus alten oder kaputten Dingen etwas Neues kreiren. "Die Ice-Bucket-Challenge fand ich auch total gut", sagt Seitz. Dabei schütteten sich die Teilnehmer einen Kübel eiskaltes Wasser über den Kopf. So wurde auf die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) aufmerksam gemacht und Spenden für deren Erforschung und Bekämpfung gesammelt.

