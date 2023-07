Gefangener setzt Zelle in JVA-Kempten in Brand - war es versuchter Mord?

Nun muss sich der 44-Jährige vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage: Versuchter Mord. Der Angeklagte sagt, er sei sich der Folgen nicht bewusst gewesen.

06.07.2023 | Stand: 19:47 Uhr

In Zelle Nummer 26 soll das Drama seinen Anfang genommen haben. Dort soll ein 44-jähriger Insasse im Juni 2021 beschlossen haben, ein Feuer zu entfachen. Mit einem Feuerzeug hat er laut Anklageschrift erst Papier in Brand gesetzt. Dann warf er Decken aus seiner Zelle ins Feuer. Insgesamt habe sich so ein brennbarer Haufen von etwa 80 bis 90 Zentimetern Höhe geformt, heißt es in der Anklageschrift. Der Kemptener Justizvollzugsanstalt ((JVA) entstand durch den Brand ein Sachschaden von über 206.000 Euro. Nun muss sich der mutmaßliche Brandstifter vor dem Kemptener Landgericht verantworten.

War dem Gefangenen bewusst, dass er andere in Gefahrt bringt?

Die Staatsanwaltschaft glaubt, dem Angeklagten sei zum Zeitpunkt der Brandstiftung durchaus bewusst gewesen, dass sich seine Mithäftlinge im selben Zellenblock aufhielten. Sie wirft dem 44-Jährigen unter anderem versuchten Mord vor. Schon zu Beginn des Prozesses räumt der Angeklagte über seinen Anwalt ein, dass er das Feuer gelegt habe. Er habe sich so selbst töten wollen. Ob er sich den Folgen dieses Brandes für Mithäftlinge und Gebäude bewusst gewesen sei, fragt der Richter. Nein, antwortet der Angeklagte, er habe nicht weiter überlegt, sondern einfach gehandelt.

Wie groß das Ausmaß des Brandes damals war, lässt sich durch die Aussage eines Polizisten im Zeugenstand erahnen. Mehrere Monate lang sei der Trakt fast unbewohnbar geworden. Das Feuer habe zu einem Schock bei einigen Gefangenen geführt. Viele von ihnen hätten wegen der Schäden in der Abteilung verlegt werden müssen. Laut Anklageschrift ist der Rauch bis zum Eintreffen der Kemptener Feuerwehr weit in den Gang vorgedrungen. Löschwasser habe den Boden der gesamten Abteilung geflutet.

Enormer Schaden für die JVA Kempten

Nachdem der 44-Jährige wegen des Feuers den Hausalarm ausgelöst hatte, seien mehrere Beamte zur Zelle gekommen. Dort hat sich der 44-Jährige laut Anklageschrift zunächst geweigert, die Zelle zu verlassen. Die Türe hielt er geschlossen. Wegen der starken Rauchentwicklung seien die Polizisten gezwungen gewesen, sich zurückzuziehen. Erst später sei der 44-Jährige aus der Zelle gegangen – und habe dabei die Türe offengelassen. Rauch konnte sich so in der gesamten Abteilung ausbreiten. Dann sei der Gefangene in die Teeküche gegangen.

Er sei verzweifelt gewesen und habe in der Zelle geweint, ihm sei schwarz vor Augen gewesen, sagt der mutmaßliche Täter nun vor Gericht. In der Teeküche habe er dann randaliert und einen Wasserhahn herausgerissen. Daraufhin hätten ihn mehrere Polizisten überwältigt. Dem Vorwurf, er habe dabei massiven Widerstand geleistet, widerspricht er: Daran könne er sich nicht erinnern.

Angeklagter vergewaltigte seine Stieftöcher

Seine Verzweiflung begründet der Angeklagte mit einer Nachricht, die er an diesem folgenschweren Tag erhalten habe. Er sei darüber informiert worden, wie lange er im Gefängnis bleiben müsse. Denn bis dato befand er sich nur in Untersuchungshaft. Er erfuhr, dass er zu neuneinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Der Mann hat seine beiden Stieftöchter mehrmals vergewaltigt und sexuell genötigt. Auch eine Revision, die er in diesem Fall eingelegt hatte, brachte kein anderes Urteil. Das verkündete der Richter im jetzigen Prozess. Der Angeklagte beteuerte auch im Kemptener Gerichtssaal seine Unschuld.

Ein Sachverständiger des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren beantwortete dem Gericht die Frage, ob der Angeklagte die Tat in der JVA bei vollem Bewusstsein gemacht habe. Im psychischen Befund heißt es, der 44-Jährige habe wahnhafte Störungen. Er sei nicht in der Lage, gut mit Konflikten umzugehen. Ein Urteil fiel am ersten Verhandlungstag noch nicht. Geplant sind zwei weitere Sitzungstermine im Juli.