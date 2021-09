Geflüchtete: Kaum Platz in Allgäuer Unterkünften

Nach dem Machtwechsel in Afghanistan sind bereits Ortskräfte in Deutschland, mehr Geflüchtete folgen möglicherweise. In den Einrichtungen könnte es eng werden.

Bilder, wie die Bundeswehr Menschen aus Afghanistan ausflog, dominierten tagelang die Schlagzeilen. Doch wie viele Afghanen, die nach der Machtübernahme der Taliban geflüchtet sind, kamen bisher im Allgäu an – und wo sollen sie untergebracht werden?

Vor allem Letzteres könnte zum Problem werden, auch wenn die Anzahl der Geflüchteten bisher überschaubar blieb. Im Behördenzentrum Augsburg sind seit Juli nach Angaben des Regierungsbezirks Schwaben 292 afghanische Asylbewerber angekommen. Diese werden auf Gemeinschaftsunterkünfte des Bezirks und dezentrale Unterkünfte der Kreisverwaltungsbehörden verteilt. Ins Allgäu kamen laut Bezirk bisher lediglich 33 afghanische Asylbewerber. 17 in den Landkreis Lindau, neun ins Oberallgäu, zwei ins Unterallgäu und fünf nach Memmingen. Für ganz Schwaben wurden bis jetzt 90 afghanische Ortskräfte – Menschen, die dort für die Bundeswehr oder deutsche Organisationen gearbeitet haben – samt Familie angekündigt, die in Übergangswohnheimen untergebracht werden. Im Allgäu gibt es solche Unterkünfte in Eggenthal (Ostallgäu), Kaufbeuren und Kempten. In die beiden Letzteren sollen eine acht- beziehungsweise eine sechsköpfige Familie einziehen.

Der Platz in manchen Landkreisen ist extrem knapp

„Wir rechnen damit, dass die Zahlen zunehmen“, sagt der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (Freie Wähler). Und dann habe man ein Problem. Denn Platz ist in manchen Kreisen extrem knapp. In den 45 vom Landratsamt Unterallgäu verwalteten Unterkünften leben derzeit rund 600 Personen – womit die Kapazitäten dem Amt zufolge ausgeschöpft seien. Das gleiche Bild bietet sich im Oberallgäu. Man gehe davon aus, mittelfristig zwischen 120 und 200 Plätze neu anmieten zu müssen. Das sei „zwingend und dringend“ erforderlich, unter anderem weil Ende 2021 mehrere Unterkünfte geschlossen werden. Dabei spielt auch Geld eine Rolle. „Wir dürfen anders als 2015 nur noch ortsübliche Preise zahlen“, sagt Eder. Er kritisiere dies nicht – „es macht es im Vergleich zu 2015 aber schwieriger, Unterkünfte zu finden“. Für die Kreise wäre es leichter, „wenn sich der Freistaat selbst um seine Aufgaben kümmert“. Eder sieht das Land in der Pflicht, größere Objekte anzumieten oder zu bauen.

Sowohl im Ober- als auch im Unterallgäu fehlt es außerdem an Wohnraum für anerkannte Asylbewerber. Die könnten grundsätzlich aus den Unterkünften ausziehen, finden aber keine Wohnung. Allein im Oberallgäu trifft der Mangel 200 Menschen. Im Unterallgäu sind etwa ein Drittel der 600 Menschen in den dezentralen Unterkünften anerkannte Asylbewerber, die eine eigene Wohnung suchen müssten. „Der Markt ist so angespannt, die Geflüchteten finden keine günstigen Wohnungen. Und wir setzen niemanden auf die Straße“, sagt Eder. Doch nicht überall ist der Platz so knapp. Im Landkreis Lindau gibt es freie Plätze im zweistelligen Bereich, auch in Memmingen und Kempten sieht man sich gerüstet. Ein Sprecher der Stadt Kempten erklärte, man sei trotz Wohnungsknappheit schnell handlungsfähig.

Wer Wohnfläche zur Verfügung hat, soll sich melden

Auch im Ostallgäu sind Kapazitäten frei, dort will man ebenfalls neue Quartiere anmieten. Die müssen die Kreise aber erst einmal finden. Wie schwierig das ist, zeigte die Antwort des Landratsamts Unterallgäu auf die Anfrage unserer Zeitung. Dort hieß es, wer eine Unterkunft ab einer Wohnfläche von 200 Quadratmetern zur Verfügung stellen kann, könne sich gerne bei der Ausländerbehörde am Landratsamt melden.

