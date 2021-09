Nach dem Machtwechsel in Afghanistan sind bereits Ortskräfte in Deutschland, mehr Geflüchtete folgen möglicherweise. In den Einrichtungen könnte es eng werden.

20.09.2021 | Stand: 07:29 Uhr

Bilder, wie die Bundeswehr Menschen aus Afghanistan ausflog, dominierten tagelang die Schlagzeilen. Doch wie viele Afghanen, die nach der Machtübernahme der Taliban geflüchtet sind, kamen bisher im Allgäu an – und wo sollen sie untergebracht werden?