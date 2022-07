Unbekannte sprengen Geldautomaten im Unterallgäu. Es ist der sechste Vorfall in der Region innerhalb von drei Jahren. Kommen Täter aus den Niederlanden?

06.07.2022 | Stand: 17:36 Uhr

Die Serie von Geldautomaten-Sprengungen reißt in der Region nicht ab: Am Mittwoch um 3.20 Uhr knallte es bei der Sparkasse in Wolfertschwenden (Kreis Unterallgäu). Es ist der sechste Vorfall im Allgäu innerhalb von nur drei Jahren. Zweimal waren Automaten in Memmingen betroffen und je einmal Sulzberg (Oberallgäu) sowie Heimertingen und Woringen (beides Landkreis Unterallgäu).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.