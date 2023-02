Polizei: Festgenommene Bande hat auch Geldautomaten im Allgäu gesprengt

Haben die mutmaßlichen Täter, die mehrere Bankautomaten gesprengt haben sollen, auch im Allgäu zugeschlagen? Das LKA hat diese Frage nun beantwortet.

02.02.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Bei der Razzia am Montag in den Niederlanden hat die Polizei neun Mitglieder einer Bande festgenommen, die über 50 Geldautomaten in den vergangenen Jahren in Deutschland gesprengt haben soll - darunter auch im Allgäu. Das sagte Harald Pickert, Präsident des Landeskriminalamts Bayern bei einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. "Uns ist ein wichtiger Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen."

Nach Angaben von Kriminaloberrat Jürgen Harle hatte die Bande insgesamt etwa 5,2 Millionen Euro erbeutet sowie etwa 6,5 Millionen Euro Schaden verursacht.

Nach Razzia: Landeskriminalamt stellt weitere Details vor

Bei einer Razzia an diesem Montag in den Provinzen Limburg und Utrecht (Niederlande) war der Polizei ein schwerer Schlag gegen eine Bande gelungen. Deren Mitglieder sollen auch in Bayern und Baden-Württemberg Geldautomaten gesprengt haben. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Weitere Informationen - insbesondere eine Antwort auf die Frage, ob die Bande auch im Allgäu zugeschlagen hat - gibt das Landeskriminalamt Bayern (LKA) bei einer Pressekonferenz an diesem Donnerstag ab 11 Uhr bekannt.

Welche Geldautomaten wurden im Allgäu gesprengt?

Erst am Donnerstag, 19. Januar 2023, war nachts gegen 2 Uhr nachts ein Geldautomat in der Sparkassen-Filiale in Erkheim (Landkreis Unterallgäu) gesprengt worden. Wie auch am Freitag, 23. Dezember 2022, gegen 3 Uhr in der Raiffeisenbank Allgäuer Land in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu).

Weitere Vorfälle ereigneten sich am Freitag, 2. Dezember 2022, in der Genossenschaftsbank in Stetten ( Unterallgäu) sowie am Freitag, 30. September 2022, in der Sparkasse in Sontheim (Unterallgäu). Am Dienstag, 5. Juli 2022, schlugen Räuber in der Sparkasse in Wolfertschwenden (Unterallgäu) zu sowie am Mittwoch, 25. Mai 2022, in der Raiffeisenbank in Woringen (Unterallgäu). Bankräuber sprengten zudem am Mittwoch, 2. Februar 2022, einen Geldautomaten der Sparkasse im Eingangsbereich des V-Markts an der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet Nord in Memmingen.

Am Freitag, 5. November 2021, war ein Geldautomat an der Memminger Straße in Heimertingen (Unterallgäu) gesprengt worden sowie am Mittwoch, 25. November 2020, an der Kemptener Straße in Sulzberg (Oberallgäu). Auch 2019 schlugen Täter zu: am Sonntag, 25. August, im Vorraum der Commerzbank am Memminger Weinmarkt.