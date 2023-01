Geldautomat gesprengt: Warum diesmal wohl die Diebe den Kürzeren zogen

Es ist der bereits fünfte Fall für die betroffene Sparkasse im Unterallgäu. Was die Täter wohl nicht wussten: Die Bank war vorbereitet.

19.01.2023

In der Nacht auf Donnerstag haben bislang Unbekannte erneut einen Geldautomaten in der Region gesprengt. Betroffen ist eine Filiale der Sparkasse Schwaben-Bodensee in Erkheim (Kreis Unterallgäu). Wie schon bei vergangenen Fällen, flüchteten die Täter in einem Auto in Richtung der nahegelegenen A96. In Erkheim handelte es sich wohl um einen Audi. Das berichtete das ermittelnde Landeskriminalamt, das jetzt nach Zeugen sucht.

Geldautomat im Unterallgäu gesprengt: Wie die Bank sich vorbereitet hat

Schon zum fünften Mal in zwei Jahren habe es einen Geldautomaten der Sparkasse Schwaben-Bodensee getroffen, sagt ein Sprecher. Doch dieses Mal war die Bank vorbereitet: In der Geschäftsstelle war eine Alarmanlage am Automaten sowie am Gebäude installiert. Damit und durch Anwohner wurde die Sprengung auch gemeldet. Trotzdem konnten die Täter flüchten – allerdings mit beschädigten Scheinen, sagt der Banksprecher. Denn die Sparkasse habe bereits im vergangenen Jahr die sogenannte Banknoten-Färbetechnologie an diesem Geldautomaten installiert. Dabei werden Geldscheine bei einem Angriff automatisiert gefärbt und so unbrauchbar gemacht. Die Farbe kann nicht mehr entfernt werden. Laut Bundeskriminalamt sollte man eingefärbte Banknoten nicht annehmen. Menschen wurden bei der Sprengung in Erkheim nicht verletzt. Es kam allerdings laut dem Sparkassen-Sprecher zu „umfangreichen Beschädigungen am Gebäude, an der Einrichtung und am Geldautomaten“.

Immer mehr gesprengte Automaten im Allgäu, Bayern und Deutschland

Die Zahl der gesprengten Bankomaten hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren massiv erhöht. Allein im Allgäu gab es seit August 2019 zehn Fälle. Bei allen Sprengungen in der Region gelang den Tätern die Flucht. Zuletzt erhielt das Problem auch bundesweite Aufmerksamkeit: Die Bundesinnenminister-Konferenz hat Präventiv-Maßnahmen für Kreditinstitute festgelegt. Dazu gehören beispielsweise die Einfärbetechnik und Einbruchmelde-Anlagen.

Mehrere Banken im Allgäu haben auf die vermehrten Überfälle reagiert. Gefährdete Standorte, die beispielsweise in Wohnhäusern liegen, werden nun nachts oder sogar ganz geschlossen.