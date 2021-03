Das Allgäu gilt auf dem Papier als gut versorgt. Und doch gibt es Gegenden, in denen Ärzte fehlen. Welche das sind und was Patienten in Zukunft erwartet.

06.03.2021 | Stand: 11:18 Uhr

Den Studienplatz gibt es auch ohne die eigentlich geforderten Noten, dafür verpflichten sich die angehenden Mediziner, nach ihrer Facharzt-Ausbildung mindestens zehn Jahre als Hausarzt im ländlichen Raum zu arbeiten: Das ist der Deal, den der Freistaat Bayern seit dem Wintersemester 2020/21 im Zuge der sogenannten Landarztquote anbietet. Manch ein Allgäuer Patient freut sich jetzt vielleicht schon, dass es in seinem Dorf bald wieder einen Mediziner gibt.