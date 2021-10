13 Fragen an den bekannten Moderator und Blasmusik-Experten Georg Ried aus dem Ostallgäu: Worüber der 61-Jährige lacht, was ihn ärgert und welche Stücke er mag.

02.10.2021 | Stand: 12:39 Uhr

Was hören Sie am liebsten, wenn Sie ganz entspannt im Auto in den Urlaub fahren: Blasmusik, Klassik, Jazz oder Rock-Pop?