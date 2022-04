Gerhard Polt und die Well-Brüder: Furioser Auftritt in der Big Box - Tosender Applaus von 3.100 Besucher

Lange hat es gedauert, doch das Warten auf Gerhard Polt und die Wellbrüder hat sich gelohnt. In der ausverkauften Bigbox Allgäu in Kempten grantelte der Meister des Kabaretts zwei Wochen vor seinem 80. Geburtstag zusammen mit den Brüdern Michael, Stofferl und Karli Well aus'm Biermoos in altbekannter Manier und hielt den Besuchern den Spiegel vor. Als Support trat die Akustik-Duo-Show von Rainer von Vielen auf.