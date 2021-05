Opfer in Wald verschleppt, geschlagen und bedroht

Weil es für zweieinhalb Kilo Drogen keine Gegenleistung gegeben hatte, organisierte ein 24-Jähriger in Buchloe einen Geldeintreiber. Wie das Gericht entschied.

Zweieinhalb Kilogramm Marihuana und ein nicht bezahlter Betrag von 10. 000 Euro führten dazu, dass ein 24-Jähriger vier Jahre und acht Monate in Haft muss. Ein 39-Jähriger, der sich in diesem Zusammenhang am Dienstag ebenfalls vor dem Kemptener Landgericht verantworten musste, wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Im Raum standen unter anderem die Vorwürfe der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung, der gefährlichen Körperverletzung und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.