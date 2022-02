Als Atombomben im Allgäu lagerten

Deutsche Trägerflugzeuge, die US-Atomwaffen tragen können: Die nukleare Abschreckung war über Jahrzehnte Alltag am heutigen Flughafen Memmingen im Allgäu.

30.01.2022 | Stand: 07:41 Uhr

Russische Truppen marschieren an der ukrainischen Grenze auf und versetzen die Nato in Sorge. Gleichzeitig diskutiert man in Deutschland über den Kauf von Kampfflugzeugen: Der Kalte Krieg, so scheint es, erlebt ein Comeback. Denn die neuen Jets dienen vor allem einem Zweck: Sie sollen die nukleare Teilhabe Deutschlands sichern (siehe unten). Dabei lagern Kernwaffen, die unter US-Kontrolle stehen, auf dem Gebiet der Nato-Mitgliedsstaaten. Diese halten im Gegenzug Kampfjets bereit, die die Waffen im Ernstfall abwerfen können.