Die Ermittlungen im Fall der getöteten 16-Jährigen aus Memmingen laufen weiter. Die beiden Verdächtigen schweigen. Nun wertet die Polizei auch Handydaten aus.

10.12.2021 | Stand: 12:59 Uhr

Im Fall der getöteten 16-Jährigen aus Memmingen laufen die Ermittlungen noch. Die Jugendliche war am 15. November tot auf einem Gelände am Allgäu Airport in Memmingerberg gefunden worden. Warum wurde die Jugendliche getötet und wie genau war der Tathergang? Detaillierte Antworten auf diese Fragen sucht die „Ermittlungsgruppe Shelter“ der Memminger Kriminalpolizei.