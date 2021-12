Getötete 16-Jährige: Die beiden Verdächtigen schweigen weiter zu den Vorwürfen

Die Polizei hat am Montag eine getötete 16-Jährige in der Nähe des Flughafen Memmingen gefunden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Der abgesperrte Tatort wurde am Abend großräumig abgesucht, um mögliche Beweismittel zu sichern. Dazu rückte ein Großaufgebot der Bereitschaftspolizei an.