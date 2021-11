Getrübte Stimmung im Allgäuer Advent

Etliche Weihnachtsmärkte in der Region wurden wegen Corona abgesagt. Für viele Marktkaufleute sind die Entscheidungen der Kommunen nicht nachvollziehbar.

14.11.2021 | Stand: 18:29 Uhr

Die Adventszeit steht vor der Tür. Für viele Allgäuer ist damit der Besuch auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte in der Region verbunden. Doch mit dem gemütlichen Schlendern von Stand zu Stand und einer Tasse Glühwein wird es mancherorts auch in diesem Jahr nichts. Die hohen Corona-Inzidenzwerte und die vollen Intensivstationen der Allgäuer Kliniken haben dazu geführt, dass schon einige Weihnachtsmärkte abgesagt wurden. Andere Märkte finden nur in abgespeckter Version statt – teils mit 2G/3G-plus-Regelung.

„Die Absagen sind für die Schausteller und Marktverkäufer eine Hiobsbotschaft“, sagt Manuela Müller-Manz vom Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller. Sie ist dort Vizepräsidentin für Schwaben. „Da fehlt mir das Verständnis: Warum müssen Veranstaltungen im Freien ausfallen, solange Lokale und Restaurants geöffnet bleiben dürfen?“, fragt Müller-Manz. Die Waren seien längst bestellt, die Schausteller und Verkäufer hätten bereits investiert. Die kurzfristigen Absagen stellten für sie auch eine hohe nervliche Belastung dar. „Uns fehlt einfach komplett die Planungssicherheit“, kritisiert Müller-Manz. Sie könne zwar nachvollziehen, dass die Gesundheit an erster Stelle stehe. Eine Durchführung unter 2G- oder 3G-plus-Regelung halte sie jedoch für möglich.

Diese Märkte sind abgesagt

Bereits mehrere Weihnachtsmärkte im Allgäu wurden in den vergangenen Tagen abgesagt. Darunter die Märkte in Kempten, Lindau, Immenstadt, Füssen, Pfronten, Scheidegg, Lindenberg und Buxheim bei Memmingen. Weitere drohen wegen der weiter steigenden Inzidenzzahlen auszufallen. Über den Weihnachtsmarkt in Memmingen wird erst am Montag endgültig entschieden. Als wahrscheinlich gilt, dass – wie schon im vergangenen Jahr – kein großer zentraler Markt stattfindet. Stattdessen soll es einen „Budenzauber“ geben: Zehn bis zwölf weihnachtliche Buden, die über die gesamte Innenstadt verteilt stehen. „2G- oder 3G-Regelungen funktionieren in Memmingen nicht, da wir das Gelände nicht absperren können“, sagt Franz Vetter, Vorsitzender der Bezirksstelle Memmingen des Bayerischen Landesverbandes der Marktkaufleute und Schausteller.

Den Markt in Kempten hingegen hat die Stadt bereits komplett abgesagt. Oberbürgermeister Thomas Kiechle hielt diesen zwar unter strengen Regeln wie 3G-plus, Absperrungen und Kontrollen für durchführbar. Er könne die Entscheidung des zuständigen Ausschusses aber nachvollziehen.

Der Weihnachtsmarkt in Leutkirch soll heuer nach derzeitigem Stand stattfinden. Allerdings auch in einer kleineren Ausführung. „Wir wollen den Markt in den Museumshof verlegen und ihn dort als 2G-Veranstaltung durchführen“, sagt Thomas Stupka von der Stadtverwaltung. Die Anzahl der Hütten sei im Vergleich zur üblichen Variante reduziert, der Markt finde zudem nur an einem Wochenende statt und nicht, wie zunächst geplant, an zweien. „Es wird dennoch ein weihnachtliches Ambiente in der Innenstadt geben“, sagt Stupka.

Der Christkindlesmarkt in Immenstadt hingegen wird nicht stattfinden. Die Verwaltung begründet dies mit der derzeitigen Infektionslage. Da der Markt schon für das erste Adventswochenende geplant war, musste diese Entscheidung frühzeitig getroffen werden. Auch der Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang fällt heuer aus. Es soll stattdessen einen kleinen Markt für die Einheimischen geben.

Hier gibt es noch Hoffnung

Ob es einen Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf gibt, ist noch nicht klar. Nach aktuellem Stand ist er zwar geplant, doch die Stadt kündigte an, dass noch Gespräche stattfinden. Auch der Kaufbeurer Markt soll nicht abgesagt werden. Ebenso der Weihnachtsmarkt in Buchloe wie auch der Waaler Advent.

Die Kommunen und Veranstalter befinden sich aber noch in intensiven Diskussionen: Es könne jederzeit zu weiteren Absagen kommen, wenn sich die Infektionszahlen und die Vorschriften verschärfen. „Mein Bauchgefühl ist nicht besonders gut“, sagt zum Beispiel Christoph Morlok, Geschäftsführer der Leistungsgemeinschaft (LG) Wangen, die den Weihnachtsmarkt der Stadt plant. Aktuell ist dort davon die Rede, dass die Menschen pro Standbesuch nur ein Getränk kaufen dürfen, um Warteschlangen kurz zu halten.

