Die Gewerkschaften bereiten weitere Streiks im Allgäu vor. Einschränkungen gibt es nicht nur bei Krankenhäusern und der Post. Welche Aktionen geplant sind.

09.03.2023 | Stand: 18:33 Uhr

Auf Einschränkungen in Krankenhäusern, Stadtverwaltungen oder bei der Postzustellung müssen sich die Allgäuer noch in diesem Monat einstellen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen in mehreren Branchen.

Für 20. März planen mehrere Gewerkschaften einen großen Streik- und Aktionstag in Kempten, zu dem über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Region erwartet werden. Das haben Ludwin Debong (Kreisvorsitzender Allgäu des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB), Claudia Weixler (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten), Dietmar Jansen (IG Metall) und Werner Röll (Verdi) angekündigt.

Seit der Corona-Pandemie steigen die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften wieder

Aktuell hat der DGB im Allgäu über 35.000 Mitglieder. Nach einem leichten Rückgang in Corona-Zeiten steige die Zahl nun wieder, sagt Debong: „Das liegt unter anderem an den laufenden Tarifverhandlungen. Da erkennen die Menschen, dass es wichtig ist, in einer Gewerkschaft zu sein.“

In sechs Branchen gibt es derzeit Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Im Öffentlichen Dienst sind Stadtverwaltungen, Kitas und Behinderteneinrichtungen betroffen sowie das Memminger Krankenhaus und der Klinikverbund Allgäu. Weiterhin geht es um Privatkliniken, die Post, die Autobahn GmbH, die Papierverarbeitung und den Handel. In Kürze starten die Verhandlungen für die Brauereibranche und die Milchwirtschaft.

Streiks in Allgäuer Kliniken am Dienstag und Mittwoch

Laut der Gewerkschafter gibt es in allen Bereichen harte Verhandlungen, weil die Positionen meist weit auseinander liegen. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, setzen die Arbeitnehmervertreter auf weitere Warnstreiks.

Bereits nächsten Dienstag und Mittwoch soll es Arbeitsniederlegungen in Allgäuer Kliniken geben. „Wir haben mit den Arbeitgebern aber eine Notdienst-Vereinbarung geschlossen“, sagt Röll. Dennoch werde es „spürbare Einschränkungen“ geben.

Die zentrale Kundgebung im Allgäu ist für 20. März in Kempten geplant – zwischen 10 und 14 Uhr soll es unter anderem einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben.

Den Gewerkschaften geht es vor allem um mehr Geld für die Arbeitnehmer. „Zehn oder 15 Prozent mehr Gehalt finden wir nicht überzogen“, sagt Röll. „Damit liegen wir immer noch unter dem Wertverlust allein durch die Inflation.“

Auch Freizeitausgleich und betriebliche Altersvorsorge sind Thema

Dass es den Arbeitnehmern aber längst nicht mehr nur ums Gehalt geht, machte IG-Metall-Bevollmächtigter Jansen deutlich: „Vielen ist inzwischen ein Freizeitausgleich wichtig wegen der hohen beruflichen Belastung.“ Dafür würden sie auch auf einen Teil ihres jetzigen Gehalts verzichten. Mit Blick nach vorne spiele aber auch die betriebliche Altersvorsorge eine Rolle.