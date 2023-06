Nach schweren Gewittern am Montagabend im Allgäu - auch am Dienstag kracht es

Am Montagabend sind schwere Gewitter über Teile des Allgäus gezogen. Laut Polizei sind keine schweren Schäden entstanden. Hier gewittert es am Dienstag erneut.

20.06.2023 | Stand: 20:30 Uhr

Schwere Gewitter haben am Montagabend in Teilen des Allgäus für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. So knickte beispielsweise der obere Teil eines Baumes in Kempten um direkt an der Bushaltestelle Am Göhlenbach vor dem Lidl an der Lindauer Straße.

"Uns sind keine größeren Schäden im Allgäu gemeldet worden", sagte Polizei-Pressesprecher Holger Stabik auf Nachfrage unserer Redaktion am Dienstagmorgen. Für die Einsätze der Feuerwehr sei keine Polizei benötigt worden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag gegen 21 Uhr seine Unwetter-Warnung vor schwerem Gewitter für die Landkreise Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu sowie Kempten und Kaufbeuren aufgehoben. Am Dienstagnachmittag drohen laut DWD allerdings erneut an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Außerdem gibt es Unwetter-Warnungen für folgende Allgäuer Landkreise und Städte:

Landkreis Oberallgäu (ab 20 Uhr)

Memmingen

Landkreis Unterallgäu (ab 20.45 Uhr)

Landkreis Lindau

Der DWD warnt jeweils vor schweren Gewittern.

Die Warnung am Montag galt ab 21.16 Uhr. "Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden", so der DWD. Weiter sollten Menschen im Freien besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände achten. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Die Gewitter kamen dann tatsächlich - und zogen mit Blitz, Donner, Sturmböen und heftigem Regen über das Allgäu hinweg.

Schwere Gewitter im Allgäu am Montagabend - Das war die Einsatzlage am Abend

Im Allgäu liefen daraufhin mehrere Einsätze wegen des Gewitters für Feuerwehr und Polizei. Dabei handele es sich um Gewitterschäden, umgestürzte Bäume und Ähnliches - eine Großlage gab es nicht, sagt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Kurz nach 22 Uhr hob der DWD die Unwetterwarnungen auf.

Gewitter im Allgäu: In Kempten ist an der Bushaltestelle Am Göhlenbach direkt vor dem Lidl an der Lindauer Straße dieser Baum umgeknickt. Bild: Klaus Kiesel

Blitz schlägt in Tanne im Kleinwalsertal ein

Auch im Kleinwalsertal hinterließ das Gewitter seine Spuren: Gegen 20.40 Uhr schlug ein Blitz in eine Tanne in Mittelberg ein.

Dadurch wurden größere Teile der Tanne bis zu 20 Meter umhergeschleudert und blockierten die Gemeindestraße. Außerdem wurden durch die Holzteile Gartenzäune der angrenzenden Grundstücke sowie Telefon- und TV Anlagen beschädigt.

In den umliegenden Gebäuden kam es teilweise zu Stromausfällen. Verletzt wurde niemand.

Gewittergefahr im Allgäu auch am Dienstag

Die Schwüle nimmt am Dienstag weiter zu, damit ist auch die Voraussetzung für die erste überregionale Unwetterlage des Jahres gegeben. Die extrem feuchte Luft sei ideal für schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen, hieß es beim Wetterdienst. In der Nordwesthälfte sei schon vormittags mit gewittrigem Regen zu rechnen. Dies weitet sich den Meteorologen zufolge zum Nachmittag hin auch auf Teile des Südens und Ostens aus.

Für Dienstagabend warnt der DWD für Bayern vor "deutlich erhöhter Gewittergefahr mit Unwetterpotenzial (Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel um 3 cm Korngröße, orkanartige Böen um 110 km/h)." Tagsüber hingegen liegt lediglich für den Landkreis Lindau eine Warnung vor Hitze vor.

