Am späten Montag und in der Nacht gingen über dem Allgäu schwere Gewitter nieder. Starkregen, Wind und Blitzschlag sorgten für Alarm bei Polizei und Feuerwehr.

22.06.2021 | Stand: 07:17 Uhr

Die Polizei kann eine erste Bilanz der heftigen Gewitter nennen, die am späten Montagabend und in der Nacht über der Region niedergingen. Von Oberstdorf bis Kempten krachte es gewaltig: Wie von den Wetterdiensten prognostiziert, kam es zu starkem Regen, Blitz, Donner und Sturmböen.

Auch nördlich von Memmingen lag einer der Schwerpunkte des Unwetters. Auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de hieß es bei der Polizei-Einsatzzentrale in Kempten am frühen Dienstagmorgen, dass es insgesamt 41 Einsätze rund um das Gewitter gab.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten betreut die Region von den Allgäuer Alpen und dem Bodensee im Süden bis hin ins östliche Allgäu und nach Neu-Ulm und den Landkreis Günzburg im Norden.

Gewitter im Allgäu: Das ist die Bilanz der Polizei

"In erster Linie waren am Abend und in der Nacht die Feuerwehren gefragt", sagte ein Polizist auf Nachfrage. Folgende Ursachen für die Einsätze sind bislang bekannt:

vereinzelt überschwemmte Straßen im gesamten Einsatzgebiet

im gesamten Einsatzgebiet umgestürzte Bäume

überschwemmte Unterführungen

größere Äste auf den Straßen und umgestürzte Bauzäune

in Neu-Ulm schlug ein Blitz in das Dach eines Hauses ein, es entstand zum Glück kein Feuer

ein, es entstand zum Glück kein Feuer im Landkreis Günzburg knickte ein Telefonmast um

Besonders wichtig: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand durch das Unwetter verletzt.

Lesen Sie auch