Gewitter und Regen: Überschwemmungen und Stromausfall im Allgäu

Starker Regen und Gewitter haben Freitagabend für Überschwemmungen zwischen Wangen und Lindau gesorgt. In Bad Hindelang sorgt ein Blitz für einen Stromausfall.

28.08.2022 | Stand: 07:27 Uhr

Starkregen und Gewitter haben das Allgäu am Freitagabend in weiten Teilen verschont. Dennoch gab es einige witterungsbedingte Einsätze der Rettungskräfte.

Eine Gewitterzelle über Wangen im Westallgäu sorgte dort teils für überschwemmte Straßen. Auch einige Garagen und Keller liefen voll mit Wasser. Die Feuerwehr eilte zur Hilfe. Im Landkreis Lindau war die Bundesstraße B12 betroffen. Bei Weißensberg mussten Polizei und Feuerwehr die Straße sperren, das Wasser stand dort zu hoch und musste abgepumpt werden. Die Kanaldeckel konnten die Regenmengen nicht mehr aufnehmen.

In Bad Hindelang hat es nach AZ-Informationen am späten Freitagabend einen Stromausfall durch einen Blitzeinschlag in eine Stromleitung gegeben. Betroffen waren mehrere Hundert Haushalte in Teilen Bad Hindelangs und Vorderhindelang. Nach einer Viertelstunde war die Stromversorgung wieder hergestellt.

Wetter: Zweites Wochenende mit Starkregen im Allgäu in Folge

Es ist bereits das zweite Wochenende in Folge im August, in dem das Allgäu nach dem Hitzesommer 2022 die Auswirkungen von Unwettern zu spüren bekommt. Vor einer Woche war zwischen Weidach und Tiefenbach eine Mure gegenüber des Oberstdorf Hostels niedergegangen. Aufgrund von Starkregen löste sich der Hang und rauschte nach unten. Dabei überspülte er einen Straße, einen Bach und überfluteteeinen Parkplatz, auf dem mehrere Fahrzeuge standen.

Noch schlimmer wurde am vergangenen Wochenende das österreichische Nachbar-Bundesland Vorarlberg von Unwettern getroffen. Heftiger Regen hatte für 1400 Einsätze von Rettungskräften in Feldkirch, Götzis, Bregenz, Dornbirn oder Altach geführt.

Der Schwerpunkt der unwetterartigen Gewitter an diesem Wochenende lag in Nordbayern in der Region um Nürnberg. Für den heutigen Samstag hat der Deutsche Wetterdienst DWD weitere Regenfälle und Gewitter auch für das Allgäu angekündigt. Die aktuelle Unwettervorhersage für das Allgäu finden Sie hier.