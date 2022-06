Gianna Nannini in Kempten: So lief die Italo-Rock-Show vor 2.500 Zuschauern

Gianna Nannini in der Big Box Kempten: Das ließen sich 2.500 Fans nicht entgehen - und erlebten einen 100-minütigen Power-Auftritt.

06.06.2022 | Stand: 08:45 Uhr

„Bello, bello e impossibile“, singt Italo-Rocks-Star Gianna Nannini, 67, und da hält es niemanden der über 2500 Fans in der Big Box Allgäu auf den Sitzen: Ob Parkett, Tribüne oder Galerie, Frauen oder Männer - alle stehen, wiegen sich im Takt, klatschen - und singen irgendwie mit und das nicht nur bei diesem Klassiker.

Mit einem 100-minütigen Power-Auftritt überzeugte die 67-Jährige am Sonnrtag bei ihrem Konzert in Kempten. Im Mittelpunkt stand ihre immer noch unwiderstehliche, heisere und elektrisierende Stimme, die sich in gefährliche Höhen hochschraubte und die Fans zum Toben brachte.

Gianna Nannini-Konzert in Kempten: Ihre alten Hits zündeten

Ihre fünfköpfige Band lieferte den dazu passenden knackig-rockigen Sound. Im Gepäck hatte Gianna Nannini vor allem die Hits ihrer mittlerweile 46-jährigen Karriere. Gerade die Kracher aus den 80er Jahren zündeten. Darunter waren „America“, „Hey Bionda“, „I maschi“, „Latin Lover“ und natürlich „Bello e impossibile“. Aber auch die heimliche italienische National-Hymne stimmte sie in ihrer atem- und schnörkellosen Italo-Rock-Show an.

Gianna Nannini ist seit Jahrzehnten einer der bekanntesten Musikexporte Italiens. Mit „California“ und der Single „America“ gelang der Sängerin 1979 der Durchbruch.