"In Deutschland wird vornehmer geläutet, Italiener lassen’s viel mehr krachen"

130 Glockenexperten treffen sich zu einer Konferenz in Kempten. Deren Geläut ist eine komplizierte Wissenschaft – und verrät einiges.

18.09.2022 | Stand: 18:52 Uhr

„Bestimmung der Einflussgrößen auf die Lebensdauer von Glocken“ war 1996 am Fraunhofer Institut in Darmstadt eine Aufgabenstellung für Andreas Rupp. Seitdem hat den Ingenieur die Faszination für Geläut nicht mehr losgelassen. Kommende Woche lädt das Europäische Kompetenzzentrum für Glocken „ECC-ProBell“ an der Hochschule Kempten zum 3. Glockensymposium. 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Herren Länder werden erwartet. Als wissenschaftlicher Leiter stellt Prof. Rupp seine Fachrichtung vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.